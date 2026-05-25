ua en ru
Пн, 25 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Цены на нефть пошли вниз на фоне возможной сделки США и Ирана

05:37 25.05.2026 Пн
2 мин
Какую среднюю цену прогнозируют аналитики до конца 2026 года?
aimg Эдуард Ткач
Цены на нефть пошли вниз на фоне возможной сделки США и Ирана Фото: переговоры США и Ирана дают оптимизм (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В понедельник цены на нефть достигли двухнедельного минимума на фоне оптимизма по поводу того, что США и Иран приближаются к мирному соглашению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Reuters.

Читайте также: Мир может столкнуться с повторением кризиса 2008 года, - Bloomberg

В частности, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 4,71 доллара (4,55%) до 93,83 доллара за баррель. Это произошло к 22:34 по Гринвичу.

В то же время американская нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 4,57 доллара (4,73%), а именно - до 92,03 доллара за баррель.

Падение цен на нефть происходит на фоне переговоров США и Ирана о соглашении, которое будет включать в себя возобновление работы Ормузского пролива, который оставался закрытым для поставок нефти с самого начала войны - 28 февраля. До начала атак через этот морской путь проходило около 20% всех поставок нефти.

"Несмотря на все оговорки и риски, которые остаются в отношении мирного соглашения и Ормузского пролива, теперь появился свет в конце туннеля, который принесет некоторое облегчение ценам на нефть в краткосрочной перспективе", - сказал аналитик MST Marquee Сол Кавоник.

Reuters сославшись на аналитиков пишет, что для восстановления нормального потока нефти через пролив, а также ремонта поврежденных нефтегазовых объектов - понадобиться несколько месяцев.

CNN тем временем отметило позиции аналитиков JPMorgan. Они ожидают, что средняя цена на нефть составит 97 долларов за баррель и так будет до конца года, если пролив будет открыт в начале июня.

Возможная сделка между США и Ираном

Напомним, менее суток назад Fox News сообщило, что президент США Дональд Трамп дал срок до 7 дней, чтобы Вашингтон и Иран достигли рамочного соглашения о прекращении войны. К вечеру воскресенья меморандум был согласован уже на 95%.

Документ, над которым работают стороны, направлен в первую очередь на прекращение войны. Он предусматривает, что Ормузский пролив будет открыт.

В случае, если сделка будет достигнута, тогда в течение 30-60 дней стороны согласуют окончательный документ о прекращении войны. Уже в ходе этих переговоров США и Иран обсудят один самых главных вопросов - иранскую ядерную программу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки НАФТА Иран
Новости
Горели 10 тысяч "квадратов", тушили вертолеты: ГСЧС показала последствия пожара в Киевской области
Горели 10 тысяч "квадратов", тушили вертолеты: ГСЧС показала последствия пожара в Киевской области
Аналитика
"Космос – это всегда дорого и долго". Сможет ли Украина создать собственные ракеты-носители
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Космос – это всегда дорого и долго". Сможет ли Украина создать собственные ракеты-носители