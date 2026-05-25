Цены на нефть пошли вниз на фоне возможной сделки США и Ирана

В понедельник цены на нефть достигли двухнедельного минимума на фоне оптимизма по поводу того, что США и Иран приближаются к мирному соглашению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Reuters .

В частности, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 4,71 доллара (4,55%) до 93,83 доллара за баррель. Это произошло к 22:34 по Гринвичу.

В то же время американская нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 4,57 доллара (4,73%), а именно - до 92,03 доллара за баррель.

Падение цен на нефть происходит на фоне переговоров США и Ирана о соглашении, которое будет включать в себя возобновление работы Ормузского пролива, который оставался закрытым для поставок нефти с самого начала войны - 28 февраля. До начала атак через этот морской путь проходило около 20% всех поставок нефти.

"Несмотря на все оговорки и риски, которые остаются в отношении мирного соглашения и Ормузского пролива, теперь появился свет в конце туннеля, который принесет некоторое облегчение ценам на нефть в краткосрочной перспективе", - сказал аналитик MST Marquee Сол Кавоник.

Reuters сославшись на аналитиков пишет, что для восстановления нормального потока нефти через пролив, а также ремонта поврежденных нефтегазовых объектов - понадобиться несколько месяцев.

CNN тем временем отметило позиции аналитиков JPMorgan. Они ожидают, что средняя цена на нефть составит 97 долларов за баррель и так будет до конца года, если пролив будет открыт в начале июня.