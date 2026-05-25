Цены на нефть пошли вниз на фоне возможной сделки США и Ирана
В понедельник цены на нефть достигли двухнедельного минимума на фоне оптимизма по поводу того, что США и Иран приближаются к мирному соглашению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Reuters.
В частности, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 4,71 доллара (4,55%) до 93,83 доллара за баррель. Это произошло к 22:34 по Гринвичу.
В то же время американская нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 4,57 доллара (4,73%), а именно - до 92,03 доллара за баррель.
Падение цен на нефть происходит на фоне переговоров США и Ирана о соглашении, которое будет включать в себя возобновление работы Ормузского пролива, который оставался закрытым для поставок нефти с самого начала войны - 28 февраля. До начала атак через этот морской путь проходило около 20% всех поставок нефти.
"Несмотря на все оговорки и риски, которые остаются в отношении мирного соглашения и Ормузского пролива, теперь появился свет в конце туннеля, который принесет некоторое облегчение ценам на нефть в краткосрочной перспективе", - сказал аналитик MST Marquee Сол Кавоник.
Reuters сославшись на аналитиков пишет, что для восстановления нормального потока нефти через пролив, а также ремонта поврежденных нефтегазовых объектов - понадобиться несколько месяцев.
CNN тем временем отметило позиции аналитиков JPMorgan. Они ожидают, что средняя цена на нефть составит 97 долларов за баррель и так будет до конца года, если пролив будет открыт в начале июня.
Возможная сделка между США и Ираном
Напомним, менее суток назад Fox News сообщило, что президент США Дональд Трамп дал срок до 7 дней, чтобы Вашингтон и Иран достигли рамочного соглашения о прекращении войны. К вечеру воскресенья меморандум был согласован уже на 95%.
Документ, над которым работают стороны, направлен в первую очередь на прекращение войны. Он предусматривает, что Ормузский пролив будет открыт.
В случае, если сделка будет достигнута, тогда в течение 30-60 дней стороны согласуют окончательный документ о прекращении войны. Уже в ходе этих переговоров США и Иран обсудят один самых главных вопросов - иранскую ядерную программу.