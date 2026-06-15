Ціни на нафту летять вниз після заяв США про мир з Іраном

Світові ціни на нафту обвалилися сьогодні до найнижчого рівня з 10 березня - ринки відреагували на перспективу завершення конфлікту між США та Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ф’ючерси на нафту марки Brent упали в ціні на 4,08 долара, або 4,7%, до 83,25 долара за барель, а американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 4,35 долара, або 5,1% та коштувала 80,53 долара.
Ціна на обидві марки сировини впала у понеділок, 15 червня, до найнижчого рівня з 10 березня, додавши до падіння їх вартості на більш ніж на 3% 12 червня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока буде відкрита для судноплавства, а морська блокада іранських портів з боку США припиниться.
Водночас прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф повідомив, що США та Іран планують підписати меморандум про взаєморозуміння у Швейцарії 19 червня.
Читайте також: Скасування санкцій, реконструкція Ірану і не тільки: Тегеран озвучив свою версію угоди зі США
“Премія за геополітичні ризики, яка була закладена в ціну на сиру нафту, тепер досить агресивно знижується, оскільки трейдери враховують перспективу відновлення потоків нафти”, - сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.
Інвестори також оцінюють швидкість відновлення видобутку та експорту нафти країнами Близького Сходу після збитків, завданих війною, а також перспективи повернення судноплавства до регіону.
Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія заявили, що готові скасувати санкції проти Ірану у відповідь на кроки щодо його ядерної програми.
"Окрім негайної цінової реакції, увага тепер переключиться на темпи фактичної нормалізації поставок та дотримання угоди", - сказала старша аналітикиня ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про досягнення угоди між США та Іраном.
За його словами, домовленість передбачає відкриття Ормузької протоки, зняття морської блокади з боку ВМС США, а також відмову Тегерана від розробки та придбання ядерної зброї.
Спочатку західні ЗМІ повідомляли, що угоду планують підписати дистанційно, переважно через логістичні складнощі.
Однак згодом у Міністерстві закордонних справ Ірану спростували інформацію про підписання документа в неділю.
У Тегерані заявили, що остаточна дата церемонії поки не визначена, хоча не виключили, що вона може відбутися найближчим часом.
Вже сьогодні міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар оголосив, що церемонія підписання мирної угоди між США та Іраном запланована на 19 червня у швейцарській Женеві.