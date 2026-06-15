Цены на нефть летят вниз после заявлений США о мире с Ираном

Мировые цены на нефть обвалились сегодня до самого низкого уровня с 10 марта - рынки отреагировали на перспективу завершения конфликта между США и Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 4,08 доллара, или 4,7%, до 83,25 доллара за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 4,35 доллара, или 5,1% и стоила 80,53 доллара.
Цена на обе марки сырья упала в понедельник, 15 июня, до самого низкого уровня с 10 марта, добавив к падению их стоимости на более чем на 3% 12 июня.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства, а морская блокада иранских портов со стороны США прекратится.
В то же время премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что США и Иран планируют подписать меморандум о взаимопонимании в Швейцарии 19 июня.
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"Премия за геополитические риски, которая была заложена в цену на сырую нефть, теперь достаточно агрессивно снижается, поскольку трейдеры учитывают перспективу восстановления потоков нефти", - сказал главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.
Инвесторы также оценивают скорость восстановления добычи и экспорта нефти странами Ближнего Востока после убытков, нанесенных войной, а также перспективы возвращения судоходства в регион.
Великобритания, Франция, Германия и Италия заявили, что готовы отменить санкции против Ирана в ответ на шаги по его ядерной программе.
"Кроме немедленной ценовой реакции, внимание теперь переключится на темпы фактической нормализации поставок и соблюдения соглашения", - сказала старший аналитик рынка Phillip Nova Приянка Сачдева.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения между США и Ираном.
По его словам, договоренность предусматривает открытие Ормузского пролива, снятие морской блокады со стороны ВМС США, а также отказ Тегерана от разработки и приобретения ядерного оружия.
Сначала западные СМИ сообщали, что соглашение планируют подписать дистанционно, преимущественно из-за логистических сложностей.
Однако впоследствии в Министерстве иностранных дел Ирана опровергли информацию о подписании документа в воскресенье.
В Тегеране заявили, что окончательная дата церемонии пока не определена, хотя не исключили, что она может состояться в ближайшее время.
Уже сегодня министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар объявил, что церемония подписания мирного соглашения между США и Ираном запланирована на 19 июня в швейцарской Женеве.