Ціни на нафту досягли тритижневого максимуму

Ціни на нафту сьогодні, 20 серпня, піднялися до тритижневого максимуму через побоювання, що глухий кут у війні США з Іраном продовжить порушувати поставки з ключового регіону Близького Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в жовтні зросли на 1,2, долари або 1,3%, до 92,82 долара за барель станом на ранок четверга, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою у вересні додали 92 центи - до 86,75 доларів за барель.

Більш активний жовтневий контракт на нафту WTI зріс на 1,13 долари або 1,3%, до 85,52 доларів за барель.

Ціни на обидва сорти нафти досягли найвищого рівня з 24 липня, зростаючи п'яту сесію поспіль.

"Ціни на нафту залишаються підвищеними, оскільки ринок підтримується спорадичними атаками на Близькому Сході, але йому бракує нового імпульсу без значної ескалації", - сказав головний стратег Nissan Securities Investment, підрозділу компанії Nissan Securities Хіроюкі Кікукава.

За його словами, ринок, ймовірно, збереже поступовий висхідний тренд, враховуючи невизначеність щодо мирних переговорів між США й Іраном та напруженість у відносинах між Об’єднаними Арабськими Еміратами, Оманом та Іраном.

Зазначається, що судноплавство через Ормузьку протоку сповільнилося, оскільки більшість судновласників уникають цього ключового водного шляху через відсутність чітких сигналів щодо його відновлення після блокади, запровадженої США під час війни з Іраном.