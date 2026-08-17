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Іран пішов ва-банк: США отримали жорсткий дедлайн для порятунку переговорів

19:15 17.08.2026 Пн
2 хв
Час на дипломатію спливає, а риторика сторін стає дедалі жорсткішою
aimg Марія Науменко
Іран пішов ва-банк: США отримали жорсткий дедлайн для порятунку переговорів Фото: іранські військові на тлі зображення ракет та карти Ірану (Getty Images)
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Іран заявив про перехід до наступальної політики та дав США кілька тижнів на виконання вимог, пригрозивши військовою відповіддю у разі провалу переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як розповів агентству високопоставлений іранський чиновник, переговорний процес фактично зайшов у глухий кут. Також не відбулося очікуваного відновлення руху нафтових танкерів через стратегічну Ормузьку протоку.

За його словами, Іран готується до можливого загострення не лише в районі протоки, а й у ширшому регіоні.

"Іранські структури мають бути готовими до ескалації напруженості в Ормузькій протоці та ширшому регіоні", - заявив чиновник.

Він додав, що у разі провалу дипломатичних зусиль Тегеран готовий провести "своєчасний і точний" військовий удар, щоб прорвати морську блокаду.

Іран встановив дедлайн

За словами іранського посадовця, США мають протягом кількох тижнів виконати всі положення попередньої угоди. У Тегерані називають це необхідною умовою для продовження переговорів.

"Протягом короткого періоду в кілька тижнів, встановленого Іраном, США повинні виконати всі положення угоди. Це є попередньою умовою для подальших переговорів зі США", - сказав він.

Посадовець додав, що посередники мають повідомити Вашингтону та іншим країнам регіону про встановлений Тегераном термін.

У середині червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачав тимчасове припинення бойових дій. Однак, за даними WSJ, іранське керівництво використало цей період для підготовки до можливого нового загострення.

Зокрема, Іран посилив контроль Корпусу вартових ісламської революції над регулярною армією, призначив на ключові посади ветеранів війни та розширив операції внутрішньої контррозвідки. Також країна нарощує виробництво ракет і безпілотників.

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Іран Сполучені Штати Америки Близький Схід Ормузька протока
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