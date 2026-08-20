Цены на нефть достигли трехнедельного максимума
Цены на нефть сегодня, 20 августа, поднялись до трехнедельного максимума из-за опасений, что тупик в войне США с Ираном продолжит нарушать поставки из ключевого региона Ближнего Востока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли на 1,2, доллара или 1,3%, до 92,82 доллара за баррель по состоянию на утро четверга, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в сентябре -5 долларов.
Более активный октябрьский контракт на нефть WTI вырос на 1,13 доллара или 1,3% до 85,52 долларов за баррель.
Цены на оба сорта нефти достигли высочайшего уровня с 24 июля, возрастая пятую сессию подряд.
"Цены на нефть остаются повышенными, поскольку рынок поддерживается спорадическими атаками на Ближнем Востоке, но ему не хватает нового импульса без значительной эскалации", – сказал главный стратег Nissan Securities Investment, подразделения компании Nissan Securities Хироюки Кикукава.
По его словам, рынок, вероятно, сохранит постепенный восходящий тренд, учитывая неопределенность мирных переговоров между США и Ираном и напряженность в отношениях между Объединенными Арабскими Эмиратами, Оманом и Ираном.
Отмечается, что судоходство через Ормузский пролив замедлилось, поскольку большинство судовладельцев избегают этого ключевого водного пути из-за отсутствия четких сигналов по его восстановлению после блокады, введенной США во время войны с Ираном.
Ситуация в Ормузском проливе
Напомним, ранее СМИ сообщали, что военные США незаметно создали судоходный коридор в Ормузском проливе.
Операция длится уже несколько недель. От 15 до 20 танкеров вошли и вышли из пролива через южный канал вдоль побережья Омана. Миллионы баррелей нефти транспортируются каждый день.
Также президент США Дональд Трамп заявил о "замене" Ормузском проливе. Нефть можно импортировать совсем из другой части света.
Перед этим Трамп вновь поделился планами объявить Ормузский пролив по территории США.
В то же время Иран заявил, что Ормузский пролив не будет вновь открыт, пока США полностью не выполнят все условия из Исламабадского меморандума о взаимопонимании.
Кроме того, Иран готовится к возможному обострению не только в районе Ормузского пролива, но и в более широком регионе.