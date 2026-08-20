ua en ru
Чт, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Цены на нефть достигли трехнедельного максимума

13:05 20.08.2026 Чт
2 мин
Сколько сегодня стоит нефть?
aimg Татьяна Степанова
Цены на нефть достигли трехнедельного максимума Фото: цены на нефть достигли трехнедельного максимума (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Цены на нефть сегодня, 20 августа, поднялись до трехнедельного максимума из-за опасений, что тупик в войне США с Ираном продолжит нарушать поставки из ключевого региона Ближнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли на 1,2, доллара или 1,3%, до 92,82 доллара за баррель по состоянию на утро четверга, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в сентябре -5 долларов.

Более активный октябрьский контракт на нефть WTI вырос на 1,13 доллара или 1,3% до 85,52 долларов за баррель.

Цены на оба сорта нефти достигли высочайшего уровня с 24 июля, возрастая пятую сессию подряд.

"Цены на нефть остаются повышенными, поскольку рынок поддерживается спорадическими атаками на Ближнем Востоке, но ему не хватает нового импульса без значительной эскалации", – сказал главный стратег Nissan Securities Investment, подразделения компании Nissan Securities Хироюки Кикукава.

По его словам, рынок, вероятно, сохранит постепенный восходящий тренд, учитывая неопределенность мирных переговоров между США и Ираном и напряженность в отношениях между Объединенными Арабскими Эмиратами, Оманом и Ираном.

Отмечается, что судоходство через Ормузский пролив замедлилось, поскольку большинство судовладельцев избегают этого ключевого водного пути из-за отсутствия четких сигналов по его восстановлению после блокады, введенной США во время войны с Ираном.

Ситуация в Ормузском проливе

Напомним, ранее СМИ сообщали, что военные США незаметно создали судоходный коридор в Ормузском проливе.

Операция длится уже несколько недель. От 15 до 20 танкеров вошли и вышли из пролива через южный канал вдоль побережья Омана. Миллионы баррелей нефти транспортируются каждый день.

Также президент США Дональд Трамп заявил о "замене" Ормузском проливе. Нефть можно импортировать совсем из другой части света.

Перед этим Трамп вновь поделился планами объявить Ормузский пролив по территории США.

В то же время Иран заявил, что Ормузский пролив не будет вновь открыт, пока США полностью не выполнят все условия из Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

Кроме того, Иран готовится к возможному обострению не только в районе Ормузского пролива, но и в более широком регионе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАФТА Ближний восток Ормузский пролив Нафта
Новости
Залпы баллистики, погибшие, блекауты: главное о массированной атаке на Киев и область
Залпы баллистики, погибшие, блекауты: главное о массированной атаке на Киев и область
Аналитика
Станет ли Brave1 украинской DARPA и будет ли оружие на фронте: интервью с CEO Совета оружейников
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Станет ли Brave1 украинской DARPA и будет ли оружие на фронте: интервью с CEO Совета оружейников