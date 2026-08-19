США створили судноплавний "коридор" в Ормузі для перевезення нафти

Військові США непомітно створили судноплавний коридор в Ормузькій протоці та з неї. Мільйони барелів нафти транспортуються щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

"Коридор" в Ормузі

Це є помітним успіхом, навіть попри те, що війна в цілому залишається в глухому куті, повідомили Axios два американських чиновники.

Операції триває вже кілька тижнів. Від 15 до 20 танкерів увійшли та вийшли з протоки через південний канал уздовж узбережжя Оману, пише видання.

Як кажуть чиновники, з протоки транспортується та закачується на світовий енергетичний ринок близько 10 мільйонів барелів нафти на день. Це близько половини довоєнного обсягу.

У вівторок ввечері понад 20 суден мали заходити та виходити з Ормузу через південний коридор. Звідти потенційно може вийти приблизно 15 мільйонів барелів нафти, повідомив один з чиновників.

Відновлення постачання через Ормуз помітно впливає на світовий ринок, повідомляє видання.

Як це працює

Військові не тільки супроводжують танкери з нафтою, що відправляються за кордон.

Також вони допомагають порожнім танкерам:

заходити в Перську затоку з Аравійського моря через протоку,

забирати нафту з ОАЕ, Бахрейну та Кувейту,

потім виходити.

Повні деталі операції раніше не повідомлялися.

"Ми контролюємо південну частину Ормузу вже два місяці. Корпус вартових Ісламської революції може бути проблемою, але вони не контролюють протоку", - сказав один із американських чиновників.

Оперативна група в Ормузі керується штабом 82-ї повітряно-десантної дивізії армії у Форт-Брегзі, штат Північна Кароліна.

Робоча група координує свої дії з регіональними партнерами з Перської затоки.

Щодня створюються списки:

суден, що виходять з Перської затоки через Ормуз та входять в Аравійське море,

орендованих порожніх танкерів, які йдуть з Аравійського моря через протоку та входять до портів країн Перської затоки для завантаження нафти.

Щоночі кораблі заплановано рухаються:

однією великою лінією відправлення протягом певного часу,

однією великою лінією входу протягом окремого часового інтервалу.

Кораблям надається кілька контрольно-пропускних пунктів, через які вони повинні пройти та доповісти про результати.

Хто контролює

Винищувачі Повітряних сил США шукають іранські крилаті ракети та безпілотники, щоб збити їх.

За словами офіційних осіб, операція стала можливою завдяки нещодавній двотижневій військовій кампанії Центрального командування США. Вона погіршила роботу радіолокаційної та морської систем спостереження Ірану.

Тому іранці запускають озброєння лише приблизно в тому напрямку, куди можуть проходити кораблі, пише видання.

Деякі кораблі постраждали від іранських атак, але багато з них були зупинені військовими США.

Наприклад, 17 серпня увечері американці збили: