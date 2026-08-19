ua en ru
Ср, 19 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп назвав альтернативу нафті, що перевозять Ормузом

19:22 19.08.2026 Ср
2 хв
Проблема блокади ключового водного шляху залишається актуальною
aimg Олена Бджола
Трамп назвав альтернативу нафті, що перевозять Ормузом Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

США мають "заміну" Ормузькій протоці. Нафту можна імпортувати зовсім з іншої частини світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа, передає Fox News.

Трамп пропонує нафту зі США

Трамп зазначив, що люди знаходять альтернативи Ормузу.

"Ви знаєте альтернативи: Техас, Аляска, Луїзіана. Люди приїжджають до США за нафтою", - каже він.

Також Трамп запевнив, що США мають повний контроль над Ормузом.

Іран не матиме ядерки

Ще президент США заявив, що Іран не може мати ядерну зброю.

"Знаєте чому? Тому що вони її використають", - уточинв він.

Трамп додав, що США не дозволять Ірану зробити це.

Раніше РБК-Україна писало, що ціни на нафту зростають четвертий день поспіль на тлі суперечливих заяв США та Ірану щодо відкриття Ормузької протокт для судноплавства.

Крім того, Трамп знову поділився планами оголосити Ормузьку протоку територією США. Також очільник країни запевнив, що його країна має повний контроль над водним шляхом.

Також повідомлялося, що у відповідь на плани США Тегеран заявив про готовність і надалі блокувати ключовий маршрут. Іран каже, що Ормуз неможливо "захопити" за допомогою допису в соцмережі, авіаносця, наказу чи передвиборчої промови.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки НАФТА Дональд Трамп Ормузька протока
Новини
РФ вдарила реактивними дронами по Житомиру, було влучання у будівлю Нацполіції
РФ вдарила реактивними дронами по Житомиру, було влучання у будівлю Нацполіції
Аналітика
"Феномен Терехова": чому мер Харкова очолив рейтинги довіри та яке в нього політичне майбутнє
Олександр Хищенкоспеціально для РБК-Україна "Феномен Терехова": чому мер Харкова очолив рейтинги довіри та яке в нього політичне майбутнє