ua en ru
Ср, 25 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Цены могут расти быстрее: в НБУ предупредили об изменении инфляционной траектории

11:19 25.03.2026 Ср
2 мин
Подорожание топлива и газа из-за конфликта на Ближнем Востоке уже сказывается на украинских ценниках
aimg Ростислав Шаправский
Фото: Нацбанк прогнозирует рост цен (flickr.com)

Несмотря на определенные положительные факторы внутри страны, внешние риски заставляют регулятора готовиться к более высоким темпам роста цен, чем ожидалось ранее.

Как война на Ближнем Востоке и ситуация в энергетике повлияют на кошельки украинцев в ближайшие месяцы в комментарии, РБК-Украина объяснил заместитель главы Нацбанка Владимир Лепушинский.

Читайте также: Психологической границы нет. Что происходит с курсом доллара и есть ли дефицит валюты - объясняет НБУ

Главное:

  • Инфляция выше прогноза: Траектория роста цен в ближайшие месяцы, вероятно, превысит январские ожидания НБУ из-за подорожания нефти и газа на мировых рынках.
  • Влияние войны на Ближнем Востоке: Именно этот внешний конфликт вызвал существенный рост стоимости энергоресурсов, что уже начало отражаться на внутренних ценах в Украине.
  • Энергетика как сдерживающий фактор: Улучшение ситуации в украинском энергосекторе должно частично ограничить ценовое давление на экономику.
  • Действия регулятора: НБУ планирует поддерживать стабильность валютного рынка и привлекательность гривневых депозитов, чтобы успокоить инфляционные ожидания граждан.
  • Фактор неопределенности: Сейчас сложно определить окончательный сценарий развития событий, поскольку Нацбанку нужно больше информации для пересмотра прогнозов.

Лепушинский отметил, что траектория роста цен в Украине в ближайшие месяцы с высокой вероятностью будет выше, чем предполагалось в январском прогнозе. Основной причиной такого пересмотра ожиданий стала война на Ближнем Востоке. Из-за этого конфликта на мировых рынках существенно подорожали нефтепродукты и газ, что уже начало непосредственно сказываться на внутренних ценах внутри нашего государства.

В то же время чиновник отметил, что существуют и факторы, которые сдерживают ценовое давление. В частности, ситуация в украинском энергосекторе в последнее время улучшилась, что должно положительно повлиять на стабильность цен.

Для того, чтобы успокоить инфляционные ожидания граждан, Нацбанк планирует и в дальнейшем обеспечивать устойчивость валютного рынка и поддерживать привлекательность гривневых инструментов.

Несмотря на это, в регуляторе отмечают значительную неопределенность относительно дальнейшего развития событий. Для определения того, по какому именно сценарию будет двигаться экономика и понадобится ли существенный пересмотр прогнозов, специалистам НБУ сейчас нужно больше информации о ситуации на международных рынках.

Читайте также: Цены пойдут вверх? НБУ оценил риски войны в Иране для кошельков украинцев
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк Украины Инфляция в Украине Цены в Украине
Новости
Прямое попадание в жилой дом: Россия атаковала Одесскую область, есть разрушения
Аналитика
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой