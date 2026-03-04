Ціни підуть вгору? НБУ оцінив ризики війни в Ірані для гаманців українців

Поки що через війну в Ірані в Україні нічого різко не зміниться - додаткових економічних обмежень не потрібно. Але якщо конфлікт затягнеться, ціни можуть зрости.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови НБУ Володимир Лепушинський.

За його словами, Національний банк уважно стежить за розвитком подій та оцінює можливі наслідки. Проте ситуація швидко змінюється, тому робити прогнози, зокрема щодо подальших рішень з монетарної політики, наразі зарано.

"Також враховуючи стійкість ситуації на валютному ринку, наразі немає потреби у вживанні додаткових заходів”, - зазначив він.

Головний ризик - дорога нафта

Основна проблема полягає у загрозі судноплавству в Ормузькій протоці (важливий шлях для перевезення палива). Це вже призвело до зростання світових цін на нафту та газ.

Чим це загрожує Україні:

Дорогий імпорт, адже Україні доведеться витрачати більше валюти на закупівлю пального та енергоносіїв у Європи.

Інфляція: подорожчання енергоресурсів неминуче тисне на ціни всередині країни.

"Якщо конфлікт затягнеться, ми можемо побачити подальше відчутне подорожчання нафти та здорожчання газу в Європі", - пояснив заступник голови НБУ.

Попри глобальну нестабільність, у Нацбанку заспокоюють: для української економіки головним фактором ризику залишається війна РФ проти України.

Вона впливає на наші фінанси значно сильніше, ніж події в Ірані, тому інші канали впливу від конфлікту на Близькому Сході наразі є обмеженими.