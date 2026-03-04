ua en ru
Головна » Бізнес » Економіка

Ціни підуть вгору? НБУ оцінив ризики війни в Ірані для гаманців українців

14:11 04.03.2026 Ср
2 хв
Що буде з цінами на пальне та продукти, якщо конфлікт затягнеться?
aimg Юрій Дощатов aimg Ірина Глухова
Ціни підуть вгору? НБУ оцінив ризики війни в Ірані для гаманців українців Фото: НБУ оцінив ризики війни в Ірані для гаманців українців (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поки що через війну в Ірані в Україні нічого різко не зміниться - додаткових економічних обмежень не потрібно. Але якщо конфлікт затягнеться, ціни можуть зрости.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови НБУ Володимир Лепушинський.

Читайте також: Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні

За його словами, Національний банк уважно стежить за розвитком подій та оцінює можливі наслідки. Проте ситуація швидко змінюється, тому робити прогнози, зокрема щодо подальших рішень з монетарної політики, наразі зарано.

"Також враховуючи стійкість ситуації на валютному ринку, наразі немає потреби у вживанні додаткових заходів”, - зазначив він.

Головний ризик - дорога нафта

Основна проблема полягає у загрозі судноплавству в Ормузькій протоці (важливий шлях для перевезення палива). Це вже призвело до зростання світових цін на нафту та газ.

Чим це загрожує Україні:

  • Дорогий імпорт, адже Україні доведеться витрачати більше валюти на закупівлю пального та енергоносіїв у Європи.
  • Інфляція: подорожчання енергоресурсів неминуче тисне на ціни всередині країни.

"Якщо конфлікт затягнеться, ми можемо побачити подальше відчутне подорожчання нафти та здорожчання газу в Європі", - пояснив заступник голови НБУ.

Попри глобальну нестабільність, у Нацбанку заспокоюють: для української економіки головним фактором ризику залишається війна РФ проти України.

Вона впливає на наші фінанси значно сильніше, ніж події в Ірані, тому інші канали впливу від конфлікту на Близькому Сході наразі є обмеженими.

Паливо дорожчає

Нагадаємо, раніше директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн в коментарі РБК-Україна пояснював, що зростання цін на пальне пов’язане з подіями на Близькому Сході.

За його словами, це ключовий регіон видобутку нафти й газу, від якого залежать європейські переробники, тому ринки гостро реагують на ризики перебоїв із постачанням.

Водночас експерт припустив, що після завершення операції США та Ізраїлю в Ірані ціна на нафту може знизитися нижче 60 доларів за барель, що, відповідно, призведе до здешевлення пального.

Які ціни наразі пропонують великі мережі АЗС і де водії можуть заправитися вигідніше - читайте в матеріалі РБК-Україна.

А в окремому матеріалі можна дізнатися, чому ціни на АЗС ростуть і чи можлива "картельна змова".

