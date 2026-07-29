Ціни в Медуніверситеті Богомольця зросли на 60%: скільки коштує навчання у 2026-му

Національний медичний університет імені Олександра Богомольця затвердив вартість навчання для цьогорічних вступників. Ціни на популярні медичні спеціальності зросли в середньому на 50-62% порівняно з минулим роком.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Національного медичного університету ім. О. Богомольця.
Головне:
До найдорожчих спеціальностей в університеті традиційно належать "Медицина з поглибленим вивченням англійської мови", "Стоматологія" та "Медицина".
Зокрема, за рік вартість навчання зросла від 50% до майже 62%. Найбільше здорожчання зафіксовано на "Стоматології" - ціна стрибнула з 65 тис. грн у 2025 році до 105 тис. грн у 2026-му.
Суттєво додала в ціні і "Педіатрія", де вартість піднялася на 50% - із 61,6 тис. грн до 92,4 тис. грн.
До найдешевших спеціальностей увійшли "Медсестринство (Оптометрія)" (52,3 тис. грн), "Біотехнології та біоінженерія" (52,5 тис. грн), також 52,3 тис. грн вартує навчання у Медичному коледжі за фахом "Стоматологія" (фаховий молодший бакалавр). Навчання за останньою програмою зросло за рік майже на 60%.
Вартість навчання на першому курсі у 2026/2027 навчальному році (денна форма):
Читайте також про те, що Харківський національний університет імені Василя Каразіна оновив розцінки на навчання у 2026-27 році. Вартість контракту зросла майже на 40%.
Раніше ми писали про те, що ціни у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на 2026 рік підскочили майже на 27%. За найдорожчу спеціальність тепер доведеться платити 119 тисяч гривень за курс.