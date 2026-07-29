Ціни в Медуніверситеті Богомольця зросли на 60%: скільки коштує навчання у 2026-му

Головне: Вартість навчання у НМУ імені Богомольця зросла в середньому на 50-62% порівняно з минулим роком.

порівняно з минулим роком. Найдорожчою спеціальністю стала "Медицина з поглибленим вивченням англійської мови" із ціною 134,1 тис. грн за рік, а "Стоматологія" подорожчала до 105 тис. грн.

із ціною 134,1 тис. грн за рік, а "Стоматологія" подорожчала до 105 тис. грн. До найдешевших напрямів належать біотехнології, медсестринство та програми медичного коледжу, де ціни стартують від 52,3 тис. грн.

Скільки коштує навчання у НМУ імені Богомольця

До найдорожчих спеціальностей в університеті традиційно належать "Медицина з поглибленим вивченням англійської мови", "Стоматологія" та "Медицина".

Зокрема, за рік вартість навчання зросла від 50% до майже 62%. Найбільше здорожчання зафіксовано на "Стоматології" - ціна стрибнула з 65 тис. грн у 2025 році до 105 тис. грн у 2026-му.

Суттєво додала в ціні і "Педіатрія", де вартість піднялася на 50% - із 61,6 тис. грн до 92,4 тис. грн.

До найдешевших спеціальностей увійшли "Медсестринство (Оптометрія)" (52,3 тис. грн), "Біотехнології та біоінженерія" (52,5 тис. грн), також 52,3 тис. грн вартує навчання у Медичному коледжі за фахом "Стоматологія" (фаховий молодший бакалавр). Навчання за останньою програмою зросло за рік майже на 60%.

Вартість навчання на першому курсі у 2026/2027 навчальному році (денна форма):