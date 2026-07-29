Цены в Медуниверситете Богомольца выросли на 60%: сколько стоит обучение в 2026-м

Главное: Стоимость обучения в НМУ имени Богомольца выросла в среднем на 50-62% по сравнению с прошлым годом.

по сравнению с прошлым годом. Самой дорогой специальностью стала "Медицина с углубленным изучением английского языка" с ценой 134,1 тыс. грн в год, а "Стоматология" подорожала до 105 тыс. грн.

с ценой 134,1 тыс. грн в год, а "Стоматология" подорожала до 105 тыс. грн. К самым дешевым направлениям относятся биотехнологии, медсестринство и программа медицинского колледжа, где цены стартуют от 52,3 тыс. грн.

Сколько стоит обучение в НМУ имени Богомольца

К самым дорогим специальностям в университете традиционно относятся "Медицина с углубленным изучением английского языка", "Стоматология" и "Медицина".

В частности, за год стоимость обучения выросла от 50% до почти 62%. Самое большое подорожание зафиксировано на "Стоматологии" - цена поднялась с 65 тыс. грн в 2025 году до 105 тыс. грн в 2026-м.

Существенно прибавила в цене и "Педиатрия", где стоимость поднялась на 50% - с 61,6 тыс. грн до 92,4 тыс. грн.

В список самых дешевых специальностей вошли "Медсестринство (Оптометрия)" (52,3 тыс. грн), "Биотехнологии и биоинженерия" (52,5 тыс. грн), также 52,3 тыс. грн стоит обучение в Медицинском колледже по специальности "Стоматология" (профессиональный младший бакалавр). Обучение по последней программе выросло за год почти на 60%.

Стоимость обучения на первом курсе в 2026/2027 учебном году (дневная форма):