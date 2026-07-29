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Цены в Медуниверситете Богомольца выросли на 60%: сколько стоит обучение в 2026-м

08:07 29.07.2026 Ср
3 мин
За какую специальность придется платить более 130 тысяч гривен в год?
aimg Василина Копытко
Больше всего подорожала "Стоматология" (фото: facebook.com bogomoletsmedicaluniversity)

Национальный медицинский университет имени Александра Богомольца утвердил стоимость обучения для абитуриентов 2026. Цены на популярные медицинские специальности выросли в среднем на 50-62% по сравнению с прошлым годом.

Главное:

  • Стоимость обучения в НМУ имени Богомольца выросла в среднем на 50-62% по сравнению с прошлым годом.
  • Самой дорогой специальностью стала "Медицина с углубленным изучением английского языка" с ценой 134,1 тыс. грн в год, а "Стоматология" подорожала до 105 тыс. грн.
  • К самым дешевым направлениям относятся биотехнологии, медсестринство и программа медицинского колледжа, где цены стартуют от 52,3 тыс. грн.

Сколько стоит обучение в НМУ имени Богомольца

К самым дорогим специальностям в университете традиционно относятся "Медицина с углубленным изучением английского языка", "Стоматология" и "Медицина".

В частности, за год стоимость обучения выросла от 50% до почти 62%. Самое большое подорожание зафиксировано на "Стоматологии" - цена поднялась с 65 тыс. грн в 2025 году до 105 тыс. грн в 2026-м.

Существенно прибавила в цене и "Педиатрия", где стоимость поднялась на 50% - с 61,6 тыс. грн до 92,4 тыс. грн.

В список самых дешевых специальностей вошли "Медсестринство (Оптометрия)" (52,3 тыс. грн), "Биотехнологии и биоинженерия" (52,5 тыс. грн), также 52,3 тыс. грн стоит обучение в Медицинском колледже по специальности "Стоматология" (профессиональный младший бакалавр). Обучение по последней программе выросло за год почти на 60%.

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Стоимость обучения на первом курсе в 2026/2027 учебном году (дневная форма):

  • Медицина с углубленным изучением английского языка - 134,1 тыс. грн
  • Стоматология - 105 тыс. грн
  • Медицина - 96 тыс. грн
  • Педиатрия - 92,4 тыс. грн
  • Менеджмент - 85 тыс. грн
  • Медицинская психология - 69,6 тыс. грн
  • Фармация, промышленная фармация - 69,6 тыс. грн
  • Технологии медицинской диагностики и лечения - от 62,3 тыс. грн до 68,4 тыс. грн
  • Терапия и реабилитация - от 62,3 тыс. грн до 68,4 тыс. грн
  • Медсестринство - 68 тыс. грн
  • Психология - от 61,5 тыс. грн до 68 тыс. грн
  • Общественное здоровье - от 60 тыс. грн до 68 тыс. грн
  • Биотехнологии и биоинженерия - от 52,5 тыс. грн до 68 тыс. грн
  • Медсестринство (Оптометрия) - 52,3 тыс. грн
  • Медицинский колледж, Стоматология (профессиональный младший бакалавр) - 52,3 тыс. грн (рост на 60%).

Читайте также о том, что Харьковский национальный университет имени Василия Каразина обновил расценки на обучение в 2026-27 году. Стоимость контракта выросла почти на 40%.

Ранее мы писали о том, что цены в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на 2026 год подскочили почти на 27%. За самую дорогую специальность теперь придется платить 119 тысяч гривен за курс.

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