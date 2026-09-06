Ціни на малину б'ють рекорди: чому ягода цього року така дорога та як її збирають

Вартість малини на прилавках відчутно б'є по гаманцю. Щоб зрозуміти, звідки беруться такі цифри - варто розібратись із ситуацією на ринку.
Докладніше про цьогорічний врожай ягоди, спосіб її збору, вартість оптом і у магазинах, а також основний канал збуту, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник розповів, що до інформації (оприлюдненої в деяких ЗМІ) про нібито черговий "рекорд" у малиновому секторі, варто ставитись обережно.
"Я б не поспішав з рекордом по об'ємах, точно. Як мені видається, малини цього року менше, ніж у минулому", - повідомив він у коментарі SEEDS.
Експерт уточнив, що "у грошовому виразі" - може бути і рекорд (або ж повторення ситуації минулого року).
"Тому що ціна на малину в цьому році ще вища, ніж минулого. Що є абсолютно показником і кореляцією того, що об'єми не такі вже і великі", - зауважив він.
"Врожайність цього року фермерів, вірогідно, підвела. А от ціна - ні", - констатував Баштанник.
Він нагадав, що "ціни на переробку, на сировину - доходили до 193-195 гривень за кілограм без ПДВ".
"Навіть так. І такого ще не було ніколи", - розповів президент УПОА.
Тим часом аналітики проєкту EastFruit зауважили, що така ситуація - важливий індикатор для ринку.
"Настільки високі ціни на сировину, як правило, свідчать не лише про сильний попит, але й про недостатню пропозицію ягоди необхідної якості", - пояснили українцям.
Отже, важливою ознакою сезону 2026 року "став не стільки рекорд виробництва, скільки боротьба переробників за обмежені обсяги малини".
Не всі споживачі можуть про це замислюватись, але насправді малину для продажу збирати важко.
"Малина збирається тільки руками", - наголосив Баштанник.
Комбайн, за його словами, "це наразі утопія".
"Це і стримує суттєве розширення площ (нових малинових плантацій, - Ред.). І робить цю позицію ягоди, все-таки, ексклюзивною", - пояснив спеціаліст.
Цього тижня вартість малини в мережі продовольчих супермаркетів "Сільпо" склала щонайменше 59,90 за 100 грамів (або ж 599 гривень за кілограм).
Продають її найчастіше фасовану - по 100, 125 чи 250 грамів.
Тим часом у мережі супермаркетів VARUS за кілограм вагової малини віддати доведеться фактично 280 гривень (точна ціна - 279,90).
А ось у мережі "Auchan Україна" 250 грамів малини коштують 237 гривень (точна ціна - 237,20).
Баштанник розповів, що в Україні "внутрішній ринок споживання малини - відверто невеликий" і "великим поки що не буде".
"Я б сказав, що 90-95% малини - це експорт", - повідомив спеціаліст.
Він зауважив, що така тенденція, найімовірніше, збережеться.
"І це - нормально. Це - дуже добре для українських ягідників", - визнав президент УПОА.
В EastFruit додали, що в цілому внутрішнє споживання малини в Україні - як свіжої, так і замороженої ягоди - "поки що не може сформувати порівнянний за обсягами канал збуту".
"Фактично українська малина перетворилася з відносно локальної ягоди на важливу експортну сировину для європейської харчової промисловості", - пояснили аналітики проєкту.
Українцям нагадали, що заморожена малина використовується у виробництві йогуртів, десертів, кондитерської продукції, напоїв, смузі та інших продуктів.
"Тому українські виробники дедалі більше залежать не від ситуації на полицях українських супермаркетів, а від контрактів переробників із покупцями в ЄС", - констатували в EastFruit.
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