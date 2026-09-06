Цены на малину бьют рекорды: почему ягода в этом году такая дорогая и как ее собирают

Стоимость малины на прилавках ощутимо бьет по кошельку. Чтобы понять, откуда берутся такие цифры - стоит разобраться с ситуацией на рынке.
Подробнее о нынешнем урожае ягоды, способе ее сбора, стоимости оптом и в магазинах, а также основном канале сбыта, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник рассказал, что к информации (обнародованной в некоторых СМИ) о якобы очередном "рекорде" в малиновом секторе, следует относиться осторожно.
"Я бы не торопился с рекордом по объемам, точно. Как мне кажется, малины в этом году меньше, чем в прошлом", - сообщил он в комментарии SEEDS.
Эксперт уточнил, что "в денежном выражении" - может быть и рекорд (или же повторение ситуации прошлого года).
"Потому что цена на малину в этом году еще выше, чем в прошлом. Что является абсолютно показателем и корреляцией того, что объемы не так уж и велики", - заметил он.
"Урожайность в этом году фермеров, вероятно, подвела. А вот цена - нет", - констатировал Баштанник.
Он напомнил, что "цены на переработку, на сырье - доходили до 193-195 гривен за килограмм без НДС".
"Даже так. И такого еще не было никогда", - рассказал президент УПОА.
Между тем аналитики проекта EastFruit отметили, что такая ситуация - важный индикатор для рынка.
"Настолько высокие цены на сырье, как правило, свидетельствуют не только о сильном спросе, но и о недостаточном предложении ягоды необходимого качества", - объяснили украинцам.
Следовательно, важным признаком сезона 2026 года "стал не столько рекорд производства, сколько борьба переработчиков за ограниченные объемы малины".
Не все потребители могут об этом задумываться, но на самом деле малину для продажи собирать сложно.
"Малина собирается только руками", - подчеркнул Баштанник.
Комбайн, по его словам, "это пока что утопия".
"Это и сдерживает существенное расширение площадей (новых малиновых плантаций, - Ред.). и делает эту позицию ягоды, все-таки, эксклюзивной", - объяснил специалист.
На этой неделе стоимость малины в сети продовольственных супермаркетов "Сільпо" составила по меньшей мере 59,90 за 100 граммов (или 599 гривен за килограмм).
Продают ее чаще всего фасованную - по 100, 125 или 250 граммов.
Тем временем в сети супермаркетов VARUS за килограмм весовой малины отдать придется фактически 280 гривен (точная цена - 279,90).
А вот в сети "Auchan Украина" 250 граммов малины стоят 237 гривен (точная цена - 237,20).
Баштанник рассказал, что в Украине "внутренний рынок потребления малины - откровенно небольшой" и "большим пока что не будет".
"Я бы сказал, что 90-95% малины - это экспорт", - сообщил специалист.
Он отметил, что такая тенденция, скорее всего, сохранится.
"И это - нормально. Это - очень хорошо для украинских ягодников", - признал президент УПОА.
В EastFruit добавили, что в целом внутреннее потребление малины в Украине - как свежей, так и замороженной ягоды - "пока что не может сформировать сравнимый по объемам канал сбыта".
"Фактически украинская малина превратилась из относительно локальной ягоды в важное экспортное сырье для европейской пищевой промышленности", - объяснили аналитики проекта.
Украинцам напомнили, что замороженная малина используется в производстве йогуртов, десертов, кондитерской продукции, напитков, смузи и других продуктов.
"Поэтому украинские производители все больше зависят не от ситуации на полках украинских супермаркетов, а от контрактов переработчиков с покупателями в ЕС", - констатировали в EastFruit.
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