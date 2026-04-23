Ціни в Києві б'ють рекорди: які товари здорожчали за місяць на понад 15% і що з продуктами

Як змінились ціни у Києві за місяць

Згідно з інформацією ГУС, опублікованою в експрес-випуску "Індекс споживчих цін у м. Києві у березні 2026 року", споживчі ціни у столиці впродовж першого місяця весни зросли на 1,8% (порівняно з лютим 2026 року).

При цьому в цілому по Україні ціни зросли на 1,7%.

Таким чином, як бачимо, життя у столиці в березні дорожчало дещо швидше, ніж у середньому по країні.

Як змінились ціни від початку року

Якщо ж говорити про зміни від початку року, то споживчі ціни зросли так:

у Києві - на 4,2%;

по Україні - на 3,4%.

Отже, з початку 2026 року інфляція в столиці розгортається помітно швидше, ніж у середньому по країні (різниця склала майже 1%).

Зміни споживчих цін по Києву та Україні (інфографіка: facebook.com/kyivgus)

Що у столиці подорожачало найбільше

Найбільше в березні (у порівнянні до лютого 2026 року) у Києві зросли ціни у непродовольчому сегменті - на одяг та взуття - на 15,7%.

Суттєво дорожчими стали також:

палива та мастила - на 14,6%;

залізничний пасажирський транспорт - на 6,6%;

автодорожній пасажирський транспорт - на 5,7%.

Які продукти подорожчали найбільше

Якщо говорити про подорожчання у Києві продуктів харчування та напоїв, то у цьому сегменті впродовж березня 2026 року найбільше зросли ціни на:

яйця - на 8,7% ;

; сир і м'який сир - на 4,7%;

безалкогольні напої - на 4,0%;

соняшникову олію - на 3,4%.

Як змінились ціни на деякі товари і послуги в Києві за місяць (інфографіка: facebook.com/kyivgus)

Які продукти в Києві стали дешевші

Згідно з інформацією ГУС у м. Києві, зниження споживчих цін цього березня (до лютого 2026 року) спостерігалось для таких товарів: