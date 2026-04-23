UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Ціни в Києві б'ють рекорди: які товари здорожчали за місяць на понад 15% і що з продуктами

15:26 23.04.2026 Чт
2 хв
Життя у столиці дорожчає швидше, ніж у середньому по Україні
aimg Ірина Костенко
Вартість деякіх товарів і послуг у столиці суттєво змінилась (фото ілюстративне: Getty Images)

Вартість життя у Києві стрімко змінюється. Поки одні товари суттєво здорожчали, інші - несподівано впали в ціні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління статистики (ГУС) у місті Києві.

Як змінились ціни у Києві за місяць

Згідно з інформацією ГУС, опублікованою в експрес-випуску "Індекс споживчих цін у м. Києві у березні 2026 року", споживчі ціни у столиці впродовж першого місяця весни зросли на 1,8% (порівняно з лютим 2026 року).

При цьому в цілому по Україні ціни зросли на 1,7%.

Таким чином, як бачимо, життя у столиці в березні дорожчало дещо швидше, ніж у середньому по країні.

Як змінились ціни від початку року

Якщо ж говорити про зміни від початку року, то споживчі ціни зросли так:

  • у Києві - на 4,2%;
  • по Україні - на 3,4%.

Отже, з початку 2026 року інфляція в столиці розгортається помітно швидше, ніж у середньому по країні (різниця склала майже 1%).

Зміни споживчих цін по Києву та Україні (інфографіка: facebook.com/kyivgus)

Що у столиці подорожачало найбільше

Найбільше в березні (у порівнянні до лютого 2026 року) у Києві зросли ціни у непродовольчому сегменті - на одяг та взуття - на 15,7%.

Суттєво дорожчими стали також:

  • палива та мастила - на 14,6%;
  • залізничний пасажирський транспорт - на 6,6%;
  • автодорожній пасажирський транспорт - на 5,7%.

Які продукти подорожчали найбільше

Якщо говорити про подорожчання у Києві продуктів харчування та напоїв, то у цьому сегменті впродовж березня 2026 року найбільше зросли ціни на:

  • яйця - на 8,7%;
  • сир і м'який сир - на 4,7%;
  • безалкогольні напої - на 4,0%;
  • соняшникову олію - на 3,4%.

Як змінились ціни на деякі товари і послуги в Києві за місяць (інфографіка: facebook.com/kyivgus)

Які продукти в Києві стали дешевші

Згідно з інформацією ГУС у м. Києві, зниження споживчих цін цього березня (до лютого 2026 року) спостерігалось для таких товарів:

  • цукор (-5,4%);
  • макаронні вироби (-3,5%);
  • хліб (-0,3%);
  • овочі (-0,3%).

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київоплата проїздуАвтомобільний рухцена на бензинІнфляція в УкраїніСупермаркетиЯйцяЦіниПоїздиНапоїМагазиниТовариЦіни в Україні