Цены в Киеве бьют рекорды: какие товары подорожали за месяц более чем на 15% и что с продуктами

Как изменились цены в Киеве за месяц

Согласно информации ГУС, опубликованной в экспресс-выпуске "Индекс потребительских цен в г. Киеве в марте 2026 года", потребительские цены в столице в течение первого месяца весны выросли на 1,8% (по сравнению с февралем 2026 года).

При этом в целом по Украине цены выросли на 1,7%.

Таким образом, как видим, жизнь в столице в марте дорожала несколько быстрее, чем в среднем по стране.

Как изменились цены с начала года

Если же говорить об изменениях с начала года, то потребительские цены выросли так:

в Киеве - на 4,2%;

по Украине - на 3,4%.

Следовательно, с начала 2026 года инфляция в столице разворачивается заметно быстрее, чем в среднем по стране (разница составила почти 1%).

Изменения потребительских цен по Киеву и Украине (инфографика: facebook.com/kyivgus)

Что в столице подорожало больше всего

Больше всего в марте (по сравнению с февралем 2026 года) в Киеве выросли цены в непродовольственном сегменте - на одежду и обувь - на 15,7%.

Существенно дороже стали также:

топлива и масла - на 14,6%;

железнодорожный пассажирский транспорт - на 6,6%;

автодорожный пассажирский транспорт - на 5,7%.

Какие продукты подорожали больше всего

Если говорить о подорожании в Киеве продуктов питания и напитков, то в этом сегменте в течение марта 2026 года больше всего выросли цены на:

яйца - на 8,7% ;

; сыр и творог - на 4,7%;

безалкогольные напитки - на 4,0%;

подсолнечное масло - на 3,4%.

Как изменились цены на некоторые товары и услуги в Киеве за месяц (инфографика: facebook.com/kyivgus)

Какие продукты в Киеве стали дешевле

Согласно информации ГУС в г. Киеве, снижение потребительских цен в этом марте (к февралю 2026 года) наблюдалось для таких товаров: