RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Цены в Киеве бьют рекорды: какие товары подорожали за месяц более чем на 15% и что с продуктами

15:26 23.04.2026 Чт
2 мин
Жизнь в столице дорожает быстрее, чем в среднем по Украине
aimg Ирина Костенко
Стоимость некоторых товаров и услуг в столице существенно изменилась (фото иллюстративное: Getty Images)

Стоимость жизни в Киеве стремительно меняется. Пока одни товары существенно подорожали, другие - неожиданно упали в цене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления статистики (ГУС) в городе Киеве.

Читайте также: Украину ожидают два скачка цен на продукты: когда начнется подорожание

Как изменились цены в Киеве за месяц

Согласно информации ГУС, опубликованной в экспресс-выпуске "Индекс потребительских цен в г. Киеве в марте 2026 года", потребительские цены в столице в течение первого месяца весны выросли на 1,8% (по сравнению с февралем 2026 года).

При этом в целом по Украине цены выросли на 1,7%.

Таким образом, как видим, жизнь в столице в марте дорожала несколько быстрее, чем в среднем по стране.

Как изменились цены с начала года

Если же говорить об изменениях с начала года, то потребительские цены выросли так:

  • в Киеве - на 4,2%;
  • по Украине - на 3,4%.

Следовательно, с начала 2026 года инфляция в столице разворачивается заметно быстрее, чем в среднем по стране (разница составила почти 1%).

Изменения потребительских цен по Киеву и Украине (инфографика: facebook.com/kyivgus)

Что в столице подорожало больше всего

Больше всего в марте (по сравнению с февралем 2026 года) в Киеве выросли цены в непродовольственном сегменте - на одежду и обувь - на 15,7%.

Существенно дороже стали также:

  • топлива и масла - на 14,6%;
  • железнодорожный пассажирский транспорт - на 6,6%;
  • автодорожный пассажирский транспорт - на 5,7%.

Какие продукты подорожали больше всего

Если говорить о подорожании в Киеве продуктов питания и напитков, то в этом сегменте в течение марта 2026 года больше всего выросли цены на:

  • яйца - на 8,7%;
  • сыр и творог - на 4,7%;
  • безалкогольные напитки - на 4,0%;
  • подсолнечное масло - на 3,4%.

Как изменились цены на некоторые товары и услуги в Киеве за месяц (инфографика: facebook.com/kyivgus)

Какие продукты в Киеве стали дешевле

Согласно информации ГУС в г. Киеве, снижение потребительских цен в этом марте (к февралю 2026 года) наблюдалось для таких товаров:

  • сахар (-5,4%);
  • макаронные изделия (-3,5%);
  • хлеб (-0,3%);
  • овощи (-0,3%).

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
