Ціни на картоплю восени можуть "злетіти": від чого постраждав майбутній врожай

Сьогодні деякі фермери поспішно розпродають ранню картоплю з поля, тож місцями ймовірний "обвал" цін. Проте восени ситуація може кардинально змінитись.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на колонку для AgroTimes директора Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук (НААН) України Миколи Фурдиги.
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Експерт розповів, що проїхався нещодавно трьома областями України:
"Це регіони, де переважає вирощування картоплі в приватному секторі - на ділянках від 1 до 10 га", - уточнив Фурдига.
Поїздка, за його словами, показала, що рання група сортів картоплі (зокрема "Рив'єра") цього року "вистрілила" та демонструє дуже непогану врожайність.
Очільник Інституту картоплярства повідомив, що висадку ранньої картоплі суттєво наростили в ключових регіонах-лідерах:
"Через це зараз ми спостерігаємо тимчасовий обвал цін: з поля картоплю віддають за 6,5-7 гривень за кілограм. Фермери поспішають викопати врожай, аби отримати перші гроші, тим самим демпінгуючи ринок", - пояснив спеціаліст.
"Загальна картина" на полях, за даними Фурдиги, "тривожна".
"У більшості областей відчувається гострий брак вологи, який припав на найкритичніший період вегетації - цвітіння та бутонізацію", - пояснив фахівець.
Він нагадав, що в Інституті картоплярства вирощується близько 60 сортів.
"Ми регулярно робимо динамічні підкопування і, порівнюючи з минулим роком, бачимо відставання у врожайності на 30%. Причина - аномальний температурний стрес", - поділився експерт.
Він зауважив, що "коли понад 5 днів поспіль температура перевищувала +37°C, фотосинтетична поверхня рослин просто не працювала".
Тобто рослина "витрачала всю воду не на накопичення врожаю, а на власне охолодження та виживання".
"Через цей 6-денний температурний шок ми втратили орієнтовно 7 т/га врожаю. І це показники на зрошенні - як на краплинному, так і на дощуванні. На богарі ситуація ще складніша, там втрати будуть більшими", - констатував Фурдига.
Директор Інституту картоплярства НААН повідомив, що через поточний брак вологи бульба вже не зможе набрати належної маси.
Він додав, що наприкінці жовтня - на початку листопада (коли розпочнеться масове копання й ринок усвідомить реальний недобір), "ціни неминуче підуть угору".
"За моїми прогнозами, ціна зросте орієнтовно на 30% з поля та на 12-15% під час реалізації зі сховищ", - поділився експерт.
Водночас він визнав, що не бере до уваги можливий імпорт (як це було у 2024 році).
"Але якісна картопля точно коштуватиме дорожче", - підсумував Фурдига.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що картопля - досить невибаглива культура, але її врожайність може напряму залежати від місця посадки.
Крім того, ми пояснювали, як в Україні опинилась польська та навіть єгипетська картопля.
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