Ціни на газ в Європі протягом тижня знову впали. Відтепер нижче за 800 доларів

Ціни на газ в Європі на біржових торгах 30 грудня ввечері впали нижче за 800 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tradingeconomics.com .

"Розрахункова ціна попереднього торгового дня була 943,5 доларів за тисячу кубометрів. Сьогодні, 30 грудня, торги відкрилися на рівні 925,2 долара за тисячу кубометрів (мінус 1,9% до розрахункової ціни) на січневі ф'ючерси за індексом TTF - найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах. Тим не менш удень їхня вартість опускалася навіть до позначки 790,8 долара, тобто мінус 16,2%", - йдеться у повідомленні.

Загальне зниження ціни за день становило понад 16% - вперше з 16 лютого 2022 року вони були нижчими за 800 доларів, про що свідчать дані торгів лондонської біржі ICE.

Нагадаємо, що на початку робочого тижня, 27 грудня, ціни на газ на європейському ринку опустилися нижче за 850 доларів за тисячу кубометрів. Це сталося вперше із 21 лютого цьогоріч.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Рада ЄС офіційно ухвалила постанову, яка встановлює механізм корекції ринку для захисту громадян та економіки від надмірно високих цін на газ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що країни ЄС домовились про встановлення граничної ціни на російський газ на рівні 180 євро/МВт-год. Також є умови призупинення верхньої межі у випадку непередбачуваних наслідків. Крім того, у період з серпня по листопад в Європейському союзі почали споживати на 20% менше природного газу, ніж в аналогічний період за попередні п'ять років.

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