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Цены на газ в Европе в течение недели снова упали. Теперь ниже 800 долларов

Фото: цены на газ в Европе упали ниже 800 долларов (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Цены на газ в Европе на биржевых торгах 30 декабря вечером упали ниже 800 долларов за 1 тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tradingeconomics.com.

Общее снижение цены за день составило более 16% - впервые с 16 февраля 2022 года они были ниже 800 долларов, о чем свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

"Расчетная цена предыдущего торгового дня была равна 943,5 долларов за тысячу кубометров. Сегодня, 30 декабря, торги открылись на уровне 925,2 доллара за тысячу кубометров (минус 1,9% к расчетной цене) на январские фьючерсы по индексу TTF - крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах. Вместе с тем днем их стоимость опускалась даже до отметки 790,8 доллара, то есть минус 16,2%", - говорится в сообщении.

Напомним, что в начале рабочей недели, 27 декабря, цены на газ на европейском рынке опустились ниже 850 долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые с 21 февраля этого года.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Совет ЕС официально принял постановление, устанавливающее механизм коррекции рынка для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен на газ.

Напомним, ранее мы писали о том, что страны ЕС договорились об установлении граничной цены на российский газ на уровне 180 евро/МВт-час. Также есть условия приостановки верхнего предела в случае непредвиденных последствий. Кроме того, в период с августа по ноябрь в Европейском союзе потребляли на 20% меньше природного газа, чем в аналогичный период за предыдущие пять лет.

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