Цены на газ в Европе в течение недели снова упали. Теперь ниже 800 долларов

Цены на газ в Европе на биржевых торгах 30 декабря вечером упали ниже 800 долларов за 1 тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tradingeconomics.com .

"Расчетная цена предыдущего торгового дня была равна 943,5 долларов за тысячу кубометров. Сегодня, 30 декабря, торги открылись на уровне 925,2 доллара за тысячу кубометров (минус 1,9% к расчетной цене) на январские фьючерсы по индексу TTF - крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах. Вместе с тем днем их стоимость опускалась даже до отметки 790,8 доллара, то есть минус 16,2%", - говорится в сообщении.

Общее снижение цены за день составило более 16% - впервые с 16 февраля 2022 года они были ниже 800 долларов, о чем свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Напомним, что в начале рабочей недели, 27 декабря, цены на газ на европейском рынке опустились ниже 850 долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые с 21 февраля этого года.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Совет ЕС официально принял постановление, устанавливающее механизм коррекции рынка для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен на газ.

Напомним, ранее мы писали о том, что страны ЕС договорились об установлении граничной цены на российский газ на уровне 180 евро/МВт-час. Также есть условия приостановки верхнего предела в случае непредвиденных последствий. Кроме того, в период с августа по ноябрь в Европейском союзе потребляли на 20% меньше природного газа, чем в аналогичный период за предыдущие пять лет.

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