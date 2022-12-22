ua ru
Чт, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рада ЄС затвердила тимчасовий механізм обмеження цін на газ

Новость на русском →
ЄС, Четвер 22 грудня 2022 19:45
Рада ЄС затвердила тимчасовий механізм обмеження цін на газ Фото: Рада ЄС затвердила тимчасовий механізм обмеження цін на газ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Рада ЄС офіційно ухвалила постанову, яка встановлює механізм корекції ринку для захисту громадян та економіки від надмірно високих цін на газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради Європейського Союзу.

"Регулювання має на меті обмежувати завищення цін на газ у Євросоюзі, які не відображають ціни на світовому ринку, одночасно забезпечуючи безпеку енергопостачання та стабільність фінансових ринків", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що міністри енергетики ЄС досягли політичної згоди щодо регламенту 19 грудня 2022 року.

Повідомляється також, що регламент був ухвалений сьогодні шляхом письмової процедури. Тепер він буде опублікований в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності 1 лютого 2023 року. Положення, пов’язані з лімітом торгів, набудуть чинності 15 лютого. Положення діятиме протягом одного року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що країни ЄС домовились про встановлення граничної ціни на російський газ на рівні 180 євро/МВт-год. Також є умови призупинення верхньої межі у випадку непередбачуваних наслідків.

Також раніше ми писали, що в період з серпня по листопад в Європейському союзі почали споживати на 20% менше природного газу, ніж в аналогічний період за попередні п'ять років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рада Європи Газ
NEWS
Зеленський виступив у Конгресі США: про що говорив президент
Зеленський виступив у Конгресі США: про що говорив президент
DAILY
Афери під час війни. Як шахраї наживаються на українцях і що кажуть у Нацполіції
Юлія Акимовакоресподент Афери під час війни. Як шахраї наживаються на українцях і що кажуть у Нацполіції