За чотири місяці ЄС скоротив споживання газу на 20%
В період з серпня по листопад в Європейському союзі почали споживати на 20% менше природного газу, ніж в аналогічний період за попередні п'ять років.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на статистичне агентство ЄС Eurostat.
Згідно до регламенту Ради ЄС про скоординовані заходи зі скорочення попиту на газ, країни мали досягти зменшення споживання на 15% у період з серпня 2022 року до березня 2023. Згідно з даними, протягом серпня-листопада в 18 країнах цей показник перевищив необхідний. Найбільше споживання скоротилося у Фінляндії (-52,7%), Латвії (-43,2%) та Литві (-41,6%).
"Шість держав-членів, скоротивши споживання природного газу, ще не досягли цільового показника у 15%. Натомість на Мальті (+7,1%) та у Словаччині (+2,6%) споживання природного газу зросло", - поінформували у статистичному агентстві ЄС.
Раніше ми писали, що російський "Газпром" вже знизив газовидобування через зменшення експорту газу на понад 45%
Нагадаємо, що уряд Сербії розглядає можливість будівництва додаткових газових сполучень із сусідніми країнами, щоб зменшити залежність від російських потоків і перетворити свою країну на регіональний транзитний вузол.
Також міністр енергетики Узбекистану Жорабек Мірзамахмудов виступив із різкою критикою російської пропозиції про "газовий союз" за участю центральноазіатської країни, заявивши, що Ташкент не погодиться на політичні умови, які поставить під загрозу його національні інтереси.
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