Фото: ціни на газ в Європі впали до довоєнного рівня (GettyImage)

Ціни на газ в Європі на біржових торгах 27 грудня ввечері впали нижче за 850 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UrduPoint.