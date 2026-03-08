Ціни на бензин знову "підуть" вгору? ОАЕ скорочують видобуток нафти

Об'єднані Арабські Емірати почали скорочувати видобуток нафти, оскільки закриття суттєво обмежує можливості експорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що національна нафтова компанія Абу-Дабі "керує рівнями морського видобутку для задоволення потреб у зберіганні".
ОАЕ, які у січні видобували понад 3,5 млн барелів на день, та були третім за величиною виробником ОПЕК, використовують експортні потужності, що обходять Ормузьку протоку, та свої міжнародні сховища, щоб забезпечити постачання на світові ринки.
Країна експлуатує трубопровід пропускною здатністю 1,5 млн барелів на день до Фуджейри на західному узбережжі ОАЕ, щоб уникнути обмежень у протоці. Компанія Adnoc заявила, що її наземні експортні операції продовжуються у звичайному режимі.
Саудівська Аравія, найбільший експортер нафти у регіоні, також раніше перенаправила частину своєї сирої нафти з цього маршруту в бік Янбу в Червоному морі.
Нагадаємо, нещодавно світові ціни на нафту сягнули річного рекорду на тлі скорочення видобутку та геополітичної нестабільності.
Також ми писали, що основні виробники на Близькому Сході підтримуватимуть видобуток нафти максимум 25 днів, якщо рух через Ормузьку протоку буде повністю зупинений.
Регіональні лідери вже реагують на ситуацію – Індія та Іран підняли ціни на власну сировину, що створює передумови для подальшого подорожчання енергоносіїв у світі.
Окрім того, сьогодні, 8 березня, стало відомо, що Кувейт оголосив форс-мажор на тлі конфлікту Сполучених Штатів та Ірану, й почав зменшувати видобуток нафти у країні.