UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Ціни на бензин знову "підуть" вгору? ОАЕ скорочують видобуток нафти

11:28 08.03.2026 Нд
2 хв
Чи є альтернативний шлях експорту нафти у ОАЕ?
aimg Костянтин Широкун
Фото: ОАЕ скорочують видобуток нафти (Getty Images)

Об'єднані Арабські Емірати почали скорочувати видобуток нафти, оскільки закриття суттєво обмежує можливості експорту.

Зазначається, що національна нафтова компанія Абу-Дабі "керує рівнями морського видобутку для задоволення потреб у зберіганні".

ОАЕ, які у січні видобували понад 3,5 млн барелів на день, та були третім за величиною виробником ОПЕК, використовують експортні потужності, що обходять Ормузьку протоку, та свої міжнародні сховища, щоб забезпечити постачання на світові ринки.

Країна експлуатує трубопровід пропускною здатністю 1,5 млн барелів на день до Фуджейри на західному узбережжі ОАЕ, щоб уникнути обмежень у протоці. Компанія Adnoc заявила, що її наземні експортні операції продовжуються у звичайному режимі.

Саудівська Аравія, найбільший експортер нафти у регіоні, також раніше перенаправила частину своєї сирої нафти з цього маршруту в бік Янбу в Червоному морі.

Ринки реагують на конфлікт США та Ірану

Нагадаємо, нещодавно світові ціни на нафту сягнули річного рекорду на тлі скорочення видобутку та геополітичної нестабільності.

Також ми писали, що основні виробники на Близькому Сході підтримуватимуть видобуток нафти максимум 25 днів, якщо рух через Ормузьку протоку буде повністю зупинений.

Регіональні лідери вже реагують на ситуацію – Індія та Іран підняли ціни на власну сировину, що створює передумови для подальшого подорожчання енергоносіїв у світі.

Окрім того, сьогодні, 8 березня, стало відомо, що Кувейт оголосив форс-мажор на тлі конфлікту Сполучених Штатів та Ірану, й почав зменшувати видобуток нафти у країні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАФТАОб'єднані Арабські ЕміратиІранСполучені Штати Америки