Ціни на бензин знову "підуть" вгору? ОАЕ скорочують видобуток нафти

Зазначається, що національна нафтова компанія Абу-Дабі "керує рівнями морського видобутку для задоволення потреб у зберіганні".

ОАЕ, які у січні видобували понад 3,5 млн барелів на день, та були третім за величиною виробником ОПЕК, використовують експортні потужності, що обходять Ормузьку протоку, та свої міжнародні сховища, щоб забезпечити постачання на світові ринки.

Країна експлуатує трубопровід пропускною здатністю 1,5 млн барелів на день до Фуджейри на західному узбережжі ОАЕ, щоб уникнути обмежень у протоці. Компанія Adnoc заявила, що її наземні експортні операції продовжуються у звичайному режимі.

Саудівська Аравія, найбільший експортер нафти у регіоні, також раніше перенаправила частину своєї сирої нафти з цього маршруту в бік Янбу в Червоному морі.