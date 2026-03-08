Цены на бензин снова "пойдут" вверх? ОАЭ сокращают добычу нефти

Объединенные Арабские Эмираты начали сокращать добычу нефти, поскольку закрытие существенно ограничивает возможности экспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что национальная нефтяная компания Абу-Даби "управляет уровнями морской добычи для удовлетворения потребностей в хранении".
ОАЭ, которые в январе добывали более 3,5 млн баррелей в день, и были третьим по величине производителем ОПЕК, используют экспортные мощности, которые обходят Ормузский пролив, и свои международные хранилища, чтобы обеспечить поставки на мировые рынки.
Страна эксплуатирует трубопровод пропускной способностью 1,5 млн баррелей в день в Фуджейру на западном побережье ОАЭ, чтобы избежать ограничений в проливе. Компания Adnoc заявила, что ее наземные экспортные операции продолжаются в обычном режиме.
Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти в регионе, также ранее перенаправила часть своей сырой нефти с этого маршрута в сторону Янбу в Красном море.
Напомним, недавно мировые цены на нефть достигли годового рекорда на фоне сокращения добычи и геополитической нестабильности.
Также мы писали, что основные производители на Ближнем Востоке будут поддерживать добычу нефти максимум 25 дней, если движение через Ормузский пролив будет полностью остановлено.
Региональные лидеры уже реагируют на ситуацию - Индия и Иран подняли цены на собственное сырье, что создает предпосылки для дальнейшего подорожания энергоносителей в мире.
Кроме того, сегодня, 8 марта, стало известно, что Кувейт объявил форс-мажор на фоне конфликта Соединенных Штатов и Ирана, и начал уменьшать добычу нефти в стране.