Кувейт оголосив форс-мажор на тлі конфлікту США та Ірану: що буде з видобутком нафти
Кувейт оголосив форс-мажор на тлі конфлікту Сполучених Штатів та Ірану, й почав зменшувати видобуток нафти у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Читайте також: Блокада Ормузької протоки: у JPMorgan назвали термін до повної зупинки нафтовидобутку
Зазначається, що Кувейтська нафтова корпорація почала скорочувати видобуток нафти та оголосила про форс-мажор, доповнивши попередні скорочення видобутку нафти та газу з боку Іраку та Катару, оскільки конфлікт між США та Іраном блокує поставки з Близького Сходу вже восьмий день поспіль.
Війна заблокувала найважливішу нафтову артерію світу – Ормузьку протоку, яка відповідає за 20% світових поставок нафти та СПГ. Аналітики прогнозують, що Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія також будуть змушені скоротити видобуток, оскільки у них закінчаться нафтосховища.
Кувейтська нафтова корпорація оголосила про форс-мажор, після того, як вона скоротила видобуток сирої нафти та пропускну здатність переробки.
Національна нафтова компанія не повідомила, наскільки вона скоротить видобуток. У лютому Кувейт виробляв близько 2,6 млн барелів сирої нафти на день. Відомо, що скорочення стало запобіжним заходом і буде переглянуто в міру розвитку ситуації.
Кувейт є одним з найбільших експортерів нафти до Азії та фактично лідером за поставками авіаційного палива до північно-західної Європи.
Ринки реагують на конфлікт
Нагадаємо, світовий ринок пального вже перебуває у стані турбулентності. Нещодавно ціни на нафту сягнули річного рекорду на тлі скорочення видобутку та геополітичної нестабільності.
Також ми писали, що основні виробники на Близькому Сході підтримуватимуть видобуток нафти максимум 25 днів, якщо рух через Ормузьку протоку буде повністю зупинений.
Регіональні лідери вже реагують на ситуацію - Індія та Іран підняли ціни на власну сировину, що створює передумови для подальшого подорожчання енергоносіїв у світі.