Головна » Бізнес » Економіка

Ціни на АЗС б'ють рекорди: чому пальне дорожчає та чого чекати водіям далі

Україна, Вівторок 24 лютого 2026 16:45
Ціни на АЗС б'ють рекорди: чому пальне дорожчає та чого чекати водіям далі Фото: чому ростуть ціни на пальне (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький
Експерт: Сергій Куюн

На українських АЗС з початку тижня ростуть ціни на пальне. Так, цінники на стелах вже зросли на 1 гривню.

Що відбувається з цінами на пальне та чи будуть вони рости далі, РБК-Україна розпитало Сергія Куюна, директора Консалтингової групи А-95.

Погані дороги "вдарять" по кишенях водіїв? Як логістика формує ціну на бензин

Головне:

  • Чому подорожчало пальне: причина суто у світовому ринку нафти. З початку року барель зріс у ціні майже на 20%.
  • Чи є привід для паніки: це перше підвищення за кілька тижнів, тому стрімким його назвати не можна.
  • Що буде далі: прогнозувати складно, бо усе залежатиме від ситуації у світі.

Чому змінилися ціни на АЗС

Вартість пального на українських АЗС пробила чергову психологічну позначку, повідомляв портал Enkorr. Одразу після вихідних цінники зросли на 1 гривню на ОККО та WOG, а згодом до них підтягнулися UKRNAFTA і UPG.

За словами Куюна, підвищення вартості пального у деяких мережах пов'язане виключно зі світовим ринком нафтопродуктів.

У п'ятницю відбувся суттєвий стрибок: вартість бареля нафти перевищила 70 доларів і наразі становить близько 72 доларів. Ще 1 січня ціна нафти складала 60 доларів.

"Тобто вже майже на 20% зросла ціна на нафту з початку року, за два неповних місяці", - зауважив фахівець.

Відповідно, українські компанії змушені закуповувати ресурс дорожче і перекладати ці витрати на цінники заправних станцій, сказав він.

Що буде з цінами далі

Поточне подорожчання є першим за декілька тижнів, тому його не можна назвати стрімким, сказав РБК-Україна Куюн.

Водночас в медіа почали з'являтися прогнози, що ціни на пальне продовжать рости, а у разі військової операції США в Ірані, взагалі можуть підскочити ще на 5 гривень.

Однак, за словами Куюна, що буде з цінами далі - поки спрогнозувати складно, адже все залежить від різних факторів.

"Ніхто не може сказати, що буде з ціною на нафту. Як довго це триватиме, чи буде якась можлива дестабілізація. Це фактори, які неможливо передбачити. Тому всі ці прогнози ні на чому не базуються. Як то кажуть, у страха очі великі", - наголосив Куюн.

Читайте також:

