Авіаносці тиснуть: ціни на нафту відреагували на переговори США та Ірану

Світові ціни на нафту впали приблизно на 1%, оскільки ринки очікують на новий раунд переговорів США та Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

На думку експертів, просування переговорного процесу зменшило побоювання щодо ескалації конфлікту, тоді як нове підвищення тарифів президентом США Дональдом Трампом створило невизначеність щодо глобального зростання та попиту на паливо.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 87 центів, або 1,21%, до 70,89 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували 65,63 долара за барель, що на 85 центів, або 1,28%, менше.

"Новини про тарифи, опубліковані минулими вихідними, призвели до певного небажання ризикувати сьогодні вранці, що можна побачити на ціні золота та ф'ючерсів на акції США, і це впливає на ціну на сиру нафту", - сказав аналітик IG Markets Тоні Сікамор.

Рішення щодо тарифів компенсувало зростаючі побоювання щодо військового конфлікту між США та Іраном, який минулого тижня підняв ціни на Brent та WTI більш ніж на 5%.

Відомо, що Іран та США проведуть третій раунд ядерних переговорів у четвер у Женеві. Іран заявив, що готовий піти на поступки щодо своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій та визнання його права на збагачення урану.

"Премія за ризик щодо нафти Brent становить щонайменше 10 доларів за барель, але доки загроза ударів США висить над дипломатичними зусиллями, а військово-морська армада США постійно нагадує про це, важко уявити суттєве падіння цін на нафту", – заявив засновник компанії, що займається аналізом ринку нафти Vanda Insights, Вандана Харі.

На думку аналітиків Goldman Sachs, світовий ринок нафти залишиться в профіциті у 2026 році, за умови відсутності перебоїв у постачанні.