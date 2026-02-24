ua en ru
Цены на АЗС бьют рекорды: почему топливо дорожает и чего ждать водителям дальше

Украина, Вторник 24 февраля 2026 16:45
UA EN RU
Цены на АЗС бьют рекорды: почему топливо дорожает и чего ждать водителям дальше Фото: почему растут цены на топливо (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий
Эксперт: Сергей Куюн

На украинских АЗС с начала недели растут цены на топливо. Так, ценники на стелах уже выросли на 1 гривну.

Что происходит с ценами на топливо и будут ли они расти дальше, РБК-Украина расспросило Сергея Куюна, директора Консалтинговой группы А-95.

Читайте также: Плохие дороги "ударят" по карманам водителей? Как логистика формирует цену на бензин

Главное:

  • Почему подорожало топливо: причина сугубо в мировом рынке нефти. С начала года баррель вырос в цене почти на 20%.
  • Есть ли повод для паники: это первое повышение за несколько недель, поэтому стремительным его назвать нельзя.
  • Что будет дальше: прогнозировать сложно, потому что все будет зависеть от ситуации в мире.

Почему изменились цены на АЗС

Стоимость топлива на украинских АЗС пробила очередную психологическую отметку, сообщал портал Enkorr. Сразу после выходных ценники выросли на 1 гривну на ОККО и WOG, а впоследствии к ним подтянулись UKRNAFTA и UPG.

По словам Куюна, повышение стоимости топлива в некоторых сетях связано исключительно с мировым рынком нефтепродуктов.

В пятницу произошел существенный скачок: стоимость барреля нефти превысила 70 долларов и сейчас составляет около 72 долларов. Еще 1 января цена нефти составляла 60 долларов.

"То есть уже почти на 20% выросла цена на нефть с начала года, за два неполных месяца", - отметил специалист.

Соответственно, украинские компании вынуждены закупать ресурс дороже и перекладывать эти расходы на ценники заправочных станций, сказал он.

Что будет с ценами дальше

Текущее подорожание является первым за несколько недель, поэтому его нельзя назвать стремительным, сказал РБК-Украина Куюн.

В то же время в медиа начали появляться прогнозы, что цены на топливо продолжат расти, а в случае военной операции США в Иране, вообще могут подскочить еще на 5 гривен.

Однако, по словам Куюна, что будет с ценами дальше - пока спрогнозировать сложно, ведь все зависит от разных факторов.

"Никто не может сказать, что будет с ценой на нефть. Как долго это продлится, будет ли какая-то возможная дестабилизация. Это факторы, которые невозможно предсказать. Поэтому все эти прогнозы ни на чем не базируются. Как говорится, у страха глаза велики", - подчеркнул Куюн.

