"На пігулках" генераторів: як енерготерор тисне на курс та що буде з доларом у березні

Березень стане для валютного ринку періодом підвищеної напруги, але система захисту гривні від НБУ залишається дієвою. Поки малий бізнес змушений працювати на генераторах, Нацбанк готує відповідь для стримування курсу.

Чому енергетика стала ключовим чинником тиску на долар та скільки коштуватиме валюта у березні у коментарі РБК-Україна пояснив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.

Головне:

Енергетичний тиск: Робота бізнесу на генераторах збільшує попит на валюту для імпорту пального та енергоносіїв.

Робота бізнесу на генераторах збільшує попит на валюту для імпорту пального та енергоносіїв. Цінові очікування: Компанії закладають подорожчання товарів вище офіційної інфляції, підігріваючи валютний апетит.

Компанії закладають подорожчання товарів вище офіційної інфляції, підігріваючи валютний апетит. Рішення НБУ: 19 березня очікується збереження облікової ставки на рівні 15% для стабілізації ринку.

19 березня очікується збереження облікової ставки на рівні 15% для стабілізації ринку. Прогноз на березень: Долар очікується в коридорі 42,5-43,7 грн, євро - 50,5-52 грн.

Фото: що відбувається на валютному ринку (інфографіка РБК-Україна)

Як зазначає Лєсовий, березень для валютного ринку стане періодом підвищеної напруги, проте система стримування курсових ризиків від Нацбанку залишається дієвою.

Попри складні умови, сценарії різкого ослаблення гривні наразі виглядають малоймовірними.

Ключові виклики для економіки

Енергетичний фактор: Через перебої з електроенергією малий бізнес працює на генераторах. У всіх секторах зростають витрати на логістику та пальне.

Ціновий тиск: Бізнес закладає подорожчання товарів вище за офіційну інфляцію, що формує додатковий попит на валюту серед компаній та населення.

Зовнішній дисбаланс: Імпорт суттєво перевищує експорт. Доступ аграріїв та металургів до ринків ЄС ускладнюється через квоти та торговельні суперечки.

Стратегія регулятора та облікова ставка

Лєсовий також зазначає, що на черговому засіданні монетарного комітету, яке заплановане на 19 березня, очікується збереження облікової ставки на рівні 15%.

Мета: Додати гривні стійкості та знизити ризики "курсового перегріву".

Ризики: Дешевші гроші могли б активізувати кредитування, але водночас здатні "розкрутити" інфляцію та валютний попит.

Прогноз курсу на березень

Валютний ринок, найімовірніше, залишатиметься в межах прогнозованих коридорів:

Долар: 42,5-43,7 грн;

42,5-43,7 грн; Євро: 50,5-52 грн.

Тож, хоча волатильність можлива, вибудувана НБУ система дозволяє балансувати між стримуванням інфляції та захистом економіки в умовах енергетичного терору.