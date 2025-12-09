Ціни на "автономні" квартири різко зростають: де оренда подорожчала найбільше
Відключення світла восени знову активізували попит українців на так зване "автономне житло" - квартири, які під час блекаутів залишаються з резервним живленням, опаленням чи інтернетом.
РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість розповідає, як за рік змінилась пропозиція таких квартир та їхня вартість у різних регіонах.
Де зріс попит і скільки коштує житло
Ринок показує неоднорідну динаміку залежно від міста. Найбільший приріст пропозицій довгострокової оренди житла з резервним живленням у жовтні 2025 року порівняно з минулим роком зафіксовано у:
- Сумах - на 240%,
- Чернігові - на 142%,
- Луцьку - на 100%,
- Житомирі та Дніпрі - на 41%,
- Києві - на 27%.
Також зростання є у Миколаєві (+15%), Хмельницькому (+8%) та Полтаві (+2%). В інших обласних центрах пропозицій стало менше.
Традиційно найбільше оголошень розміщено у великих містах:
- Київ - 3,6 тис. оголошень,
- Одеса - 2,1 тис.,
- Дніпро - 298,
- Львів - 228.
Як змінилась вартість оренди
Медіанна ціна оренди житла з резервним живленням за рік найбільше зросла у:
- Миколаєві - на 180% (з 5 000 гривень до 14 000 гривень),
- Тернополі - на 80% (з 11,6 тис. гривень до 20,9 тис. гривень),
- Запоріжжі - на 46% (з 6,5 тис. гривень до 9,5 тис. гривень)
- Харкові - на 25% (з 7 тис. гривень до 8,7 тис. гривень).
Експерти пояснюють, що зростання інтересу до автономного житла спостерігається не лише у регіонах, які частіше страждають від обстрілів. Попит зростає і в більш спокійних містах - Луцьку, Івано-Франківську, Вінниці. Це може бути пов’язано як із внутрішньою міграцією, так і зі зміною вимог орендарів до базового оснащення квартир.
Де найбільший приріст "автономного житла"
З жовтня 2024-го до жовтня 2025 року найбільше збільшилася кількість оголошень квартир, де можна увімкнути опалення навіть під час відключень світла. Лідери за зростанням:
- Суми - на 114%,
- Луцьк - на 72%,
- Дніпро - на 40%,
- Чернігів - на 32%,
- Київ - на 29%.
Водночас у більшості інших міст України пропозиція навпаки скоротилась.
Найбільше таких квартир традиційно у столиці - близько 9,2 тис. оголошень, далі йдуть:
- Одеса - 5,4 тис.,
- Дніпро - 1,3 тис.,
- Харків - 621,
- Запоріжжя - 460,
- Вінниця - 404.
Ціни на квартири з автономним опаленням також зростають
Найбільше медіанна ціна піднялась:
- Суми - на 36% (з 5,5 тис. гривень до 7,5 тис. гривень),
- Харків - на 20% (з 5 тис. гривень до 6 тис. гривень),
- Вінниця - на 16% (з 12 тис. гривень до 13,9 тис. гривень),
- Житомир - на 13% (з 10 тис. гривень до 11,2 тис. гривень),
- Львів - на 12% (з 18,6 тис. гривень до 20,8 тис. гривень).
Чому попит зростає навіть у спокійних містах
Експерти вказують, що "автономне житло" стає новим стандартом комфорту в умовах періодичних атак по енергосистемі. Орендарі, навіть у регіонах із меншими ризиками, дедалі частіше звертають увагу на можливість мати:
- резервне живлення,
- автономне опалення,
- незалежний інтернет.
Зростання пропозиції частково пов’язане і з власниками, які адаптують квартири під нові вимоги, щоб залишатись конкурентними.
Нагадаємо, в Україні елітна заміська нерухомість продовжує дорожчати, і Київська область впевнено зберігає статус регіону з найвищими цінами на приватні будинки. Найдорожчі локації зосереджені у передмісті столиці, зокрема в Плютах, де медіанна ціна сягає 47,5 млн гривень. Водночас прифронтові та південні області демонструють найнижчу вартість житла.
Також РБК-Україна писало, в яких регіонах найбільше подорожчало житло у 2025 році.