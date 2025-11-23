ua en ru
Де найдорожчі будинки в Україні: Київська область утримує лідерство попри війну

Неділя 23 листопада 2025 06:40
UA EN RU
Де найдорожчі будинки в Україні: Київська область утримує лідерство попри війну Фото: У яких регіонах найдорожчі будинки (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Попри повномасштабну війну ринок елітної нерухомості в Україні продовжує розвиватися, а Київська область залишається регіоном із найвищими цінами на приватні будинки.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість за жовтень 2025 року.

Аналітики зазначають: чим далі регіон від лінії фронту - тим вартість будинків вища. Елітна нерухомість зосереджена переважно у столичному регіоні та на заході країни, тоді як північні та прифронтові області демонструють значно нижчі ціни.

Київська область - абсолютний лідер за цінами

Більшість найдорожчих локацій зосереджена у передмісті столиці та вздовж Дніпра. Найвища медіанна ціна на купівлю приватного будинку зафіксована в селі Плюти - 47,5 млн гривень, що робить його "найдорожчим" населеним пунктом України за вартістю житла.

До десятки локацій із найвищою медіанною ціною увійшли також:

  • Козин - 39,6 млн гривень;
  • Лебедівка - 31,3 млн гривень;
  • Лісники - 25 млн гривень;
  • Козинці - 20,5 млн гривень;
  • Романків - 17,6 млн гривень;
  • Ходосівка - 15,9 млн гривень;
  • Мощун - 15,7 млн гривень;
  • Кременище - 15,4 млн гривень;
  • Великі Дмитровичі - 14,5 млн гривень.

Ціни в обласних центрах: Київ, Львів і Ужгород у топі

Серед українських обласних центрів найдорожчі будинки продають у Києві - 9,6 млн гривень. Далі йдуть:

  • Львів - 7,5 млн гривень;
  • Ужгород - 7,1 млн гривень;
  • Одеса - 6,6 млн гривень;
  • Івано-Франківськ - 5,4 млн гривень;
  • Чернівці - 5,2 млн гривень;
  • Луцьк та Тернопіль - по 3,8 млн гривень;
  • Рівне - 3,7 млн гривень;
  • Вінниця та Харків - 3,3 млн гривень.

Найнижчі ціни на приватні будинки зафіксовані у Чернігові (1 млн гривень), Запоріжжі (1,2 млн гривень), Миколаєві (1,3 млн гривень), Херсоні (1,5 млн гривень), Полтаві (1,8 млн гривень), а також в Сумах і Дніпрі (по 2 млн гривень).

Де найдорожчі будинки на рівні областей

У розрізі регіонів найбільша медіанна ціна приватного будинку також на Київщині - 4,8 млн гривень. Далі йдуть:

  • Закарпатська область - 4,1 млн гривень;
  • Львівська - 3,8 млн гривень;
  • Івано-Франківська - 3,6 млн гривень;
  • Одеська - 3,3 млн гривень;
  • Чернівецька - 3,1 млн гривень.

Найнижчі показники - у Чернігівській (420 тис. гривень), Донецькій (538 тис. гривень), Сумській (697 тис. гривень), Миколаївській (835 тис. гривень) та Черкаській (869 тис. гривень) областях.

Нагадаємо, за чотири роки ціни на приватні будинки в Україні зросли в усіх регіонах, але темпи підвищення суттєво різняться. Найбільше подорожчання зафіксували у Вінницькій, Волинській та Львівській областях, тоді як у Києві, Київській та Одеській області зростання було помірнішим.

Також РБК-Україна писало, що за рік вартість однокімнатних квартир в Україні зросла на 13%, найбільше - у західних містах та великих обласних центрах. Найвищі темпи подорожчання зафіксовані в Одесі, Ужгороді та Вінниці, тоді як у Херсоні та Запоріжжі ціни навпаки знизилися.

