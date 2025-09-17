Ціни на квартири в Україні злетіли: де житло подорожчало найбільше, а де подешевшало

Вартість купівлі однокімнатних квартир в Україні за рік зросла в середньому на 13%. Найбільше подорожчання зафіксоване у західних містах та великих обласних центрах, тоді як у Херсоні та Запоріжжі ціни навіть знизилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Де квартири подорожчали найбільше

У серпні 2025 року порівняно з серпнем 2024 найбільше зростання медіанних цін на однокімнатні квартири спостерігалося в таких містах:

Одеса - +26%, 1,7 млн гривень (41 тис. доларів);

+26%, 1,7 млн гривень (41 тис. доларів); Ужгород - +25%, 2 млн гривень (48 тис. доларів);

+25%, 2 млн гривень (48 тис. доларів); Вінниця - +21%, 2,1 млн гривень (50,6 тис. доларів).

На 16-17% зросли ціни у Києві (3,1 млн гривень, 74,6 тис. доларів), Харкові (857 тис. гривень, 20,6 тис. доларів), Рівному (1,5 млн гривень, 36,1 тис. доларів) та Чернівцях (1,7 млн гривень, 41 тис. доларів).

У Львові, Івано-Франківську та Тернополі квартири подорожчали на 14-15% - їхня медіанна вартість тепер сягає від 1,8 млн до 2,3 млн гривень.

Помірне зростання

На 11-12% зросли ціни у Черкасах (1,6 млн гривень), Хмельницькому (1,4 млн гривень) та Луцьку (1,7 млн гривень).

У Житомирі та Чернігові подорожчання склало 9-10%, у Кропивницькому, Дніпрі, Полтаві та Миколаєві - 3-5%.

Де квартири подешевшали

Єдині міста, де ціни знизилися:

Херсон - ціни знизилися на 6%, до 580 тис. гривень (14 тис. доларів);

- ціни знизилися на 6%, до 580 тис. гривень (14 тис. доларів); Запоріжжя - ціни знизилися на 2%, до 647 тис. гривень (15,6 тис. доларів).

Загальна динаміка

У середньому по Україні медіанна вартість купівлі однокімнатної квартири у серпні 2025 року зросла на 13% (12,8% у доларах США) порівняно з минулим роком. Найбільше подорожчали квартири на Заході країни та у великих містах, тоді як у регіонах, наближених до фронту, ціни залишаються найнижчими.