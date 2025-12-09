Цены на "автономные" квартиры резко растут: где аренда подорожала больше всего
Отключения света осенью снова активизировали спрос украинцев на так называемое "автономное жилье" - квартиры, которые во время блэкаутов остаются с резервным питанием, отоплением или интернетом.
РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость рассказывает, как за год изменилось предложение таких квартир и их стоимость в разных регионах.
Где вырос спрос и сколько стоит жилье
Рынок показывает неоднородную динамику в зависимости от города. Наибольший прирост предложений долгосрочной аренды жилья с резервным питанием в октябре 2025 года по сравнению с прошлым годом зафиксирован в:
- Сумах - на 240%,
- Чернигове - на 142%,
- Луцке - на 100%,
- Житомире и Днепре - на 41%,
- Киеве - на 27%.
Также рост есть в Николаеве (+15%), Хмельницком (+8%) и Полтаве (+2%). В других областных центрах предложений стало меньше.
Традиционно больше всего объявлений размещено в крупных городах:
- Киев - 3,6 тыс. объявлений,
- Одесса - 2,1 тыс,
- Днепр - 298,
- Львов - 228.
Как изменилась стоимость аренды
Медианная цена аренды жилья с резервным питанием за год больше всего выросла в:
- Николаеве - на 180% (с 5 000 гривен до 14 000 гривен),
- Тернополе - на 80% (с 11,6 тыс. гривен до 20,9 тыс. гривен),
- Запорожье - на 46% (с 6,5 тыс. гривен до 9,5 тыс. гривен)
- Харькове - на 25% (с 7 тыс. гривен до 8,7 тыс. гривен).
Эксперты объясняют, что рост интереса к автономному жилью наблюдается не только в регионах, которые чаще страдают от обстрелов. Спрос растет и в более спокойных городах - Луцке, Ивано-Франковске, Виннице. Это может быть связано как с внутренней миграцией, так и с изменением требований арендаторов к базовому оснащению квартир.
Где наибольший прирост "автономного жилья"
С октября 2024-го по октябрь 2025 года больше всего увеличилось количество объявлений квартир, где можно включить отопление даже во время отключений света. Лидеры по росту:
- Сумы - на 114%,
- Луцк - на 72%,
- Днепр - на 40%,
- Чернигов - на 32%,
- Киев - на 29%.
В то же время в большинстве других городов Украины предложение наоборот сократилось.
Больше всего таких квартир традиционно в столице - около 9,2 тыс. объявлений, далее следуют:
- Одесса - 5,4 тыс,
- Днепр - 1,3 тыс,
- Харьков - 621,
- Запорожье - 460,
- Винница - 404.
Цены на квартиры с автономным отоплением также растут
Больше всего медианная цена поднялась:
- Сумы - на 36% (с 5,5 тыс. гривен до 7,5 тыс. гривен),
- Харьков - на 20% (с 5 тыс. гривен до 6 тыс. гривен),
- Винница - на 16% (с 12 тыс. гривен до 13,9 тыс. гривен),
- Житомир - на 13% (с 10 тыс. гривен до 11,2 тыс. гривен),
- Львов - на 12% (с 18,6 тыс. гривен до 20,8 тыс. гривен).
Почему спрос растет даже в спокойных городах
Эксперты указывают, что "автономное жилье" становится новым стандартом комфорта в условиях периодических атак по энергосистеме. Арендаторы, даже в регионах с меньшими рисками, все чаще обращают внимание на возможность иметь:
- резервное питание,
- автономное отопление,
- независимый интернет.
Рост предложения частично связан и с владельцами, которые адаптируют квартиры под новые требования, чтобы оставаться конкурентными.
