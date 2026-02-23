Ціна зради - закритий кредит: як Росія знайшла виконавця для теракту у Львові

За його словами, жінка намагалася знайти роботу, оскільки в неї був незакритий кредит у розмірі 60 тисяч гривень.

"На неї вийшов куратор і запропонував їй закрити цей кредит і дати 2 тисячі доларів", - додав Рудницький.

Куратор сказав жінці, що вона має виїхати до Львова та купити компоненти для нібито "хлопавки", яка згодом виявилася саморобним вибуховим пристроєм.

"Розуміючи все це, вона погодилася", - наголосив Рудницький.

Зі свого боку міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко уточнив, що після скоєння злочину фігурантка у спробах втекти пройшла пішки 15 кілометрів. Це було в нічний час доби.