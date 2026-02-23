Цена измены - закрытый кредит: как Россия нашла исполнителя для теракта во Львове

По его словам, женщина пыталась найти работу, поскольку у нее был незакрытый кредит в размере 60 тысяч гривен.

"На нее вышел куратор и предложил ей закрыть этот кредит и дать 2 тысячи долларов", - добавил Рудницкий.

Куратор сказал женщине, что она должна выехать во Львов и купить компоненты для якобы "хлопушки", которая впоследствии оказалась самодельным взрывным устройством.

"Понимая все это, она согласилась", - подчеркнул Рудницкий.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уточнил, что после совершения преступления фигурантка в попытках сбежать прошла пешком 15 километров. Это было в ночное время суток.