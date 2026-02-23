RU

Цена измены - закрытый кредит: как Россия нашла исполнителя для теракта во Львове

Фото: в центре Львова произошел теракт (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Жительница Ровенской области, которая, вероятно, организовала теракт во Львове, согласилась сотрудничать со спецслужбами РФ за денежное вознаграждение. В частности, ей обещали закрыть кредит.

Об этом на пресс-конференции в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина заявил заместитель главы СБУ Иван Рудницкий.

Читайте также: Зеленский о теракте во Львове: Россия готовит новые нападения, силовики получили задание

По его словам, женщина пыталась найти работу, поскольку у нее был незакрытый кредит в размере 60 тысяч гривен. 

"На нее вышел куратор и предложил ей закрыть этот кредит и дать 2 тысячи долларов", - добавил Рудницкий. 

Куратор сказал женщине, что она должна выехать во Львов и купить компоненты для якобы "хлопушки", которая впоследствии оказалась самодельным взрывным устройством. 

"Понимая все это, она согласилась", - подчеркнул Рудницкий. 

В свою очередь министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уточнил, что после совершения преступления фигурантка в попытках сбежать прошла пешком 15 километров. Это было в ночное время суток. 

Теракт во Львове

Напомним, 22 февраля в центре Львова на улице Данилишина произошло два взрыва. Злоумышленники совершили фейковый вызов о краже из магазина, а когда на место прибыли патрульные - сработали два взрывных устройства.

В результате теракта погибла 23-летняя патрульная Виктория Шпилько, еще 25 человек пострадали (12 остались в больницах).

Как выяснили правоохранители, исполнительницей оказалась 33-летняя жительница Ровенской области. Ее задержали спустя 10 часов после происшествия в приграничном районе Старого Самбора.

Сегодня, 23 февраля, женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог.

Как выяснилось, в деле есть еще одна фигурантка - жительница Харьковской области. Она вызвала полицию, чтобы заманить правоохранителей на место, где была заложена взрывчатка.

