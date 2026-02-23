ua en ru
Ціна зради - закритий кредит: як Росія знайшла виконавця для теракту у Львові

Україна, Понеділок 23 лютого 2026 20:37
UA EN RU
Ціна зради - закритий кредит: як Росія знайшла виконавця для теракту у Львові Фото: у центрі Львова стався теракт (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Мешканка Рівненської області, яка, ймовірно, організувала теракт у Львові, погодилася співпрацювати зі спецслужбами РФ за грошову винагороду. Зокрема, їй обіцяли закрити кредит.

Про це на пресконференції у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна заявив заступник голови СБУ Іван Рудницький.

Читайте також: Зеленський про теракт у Львові: Росія готує нові напади, силовики отримали завдання

За його словами, жінка намагалася знайти роботу, оскільки в неї був незакритий кредит у розмірі 60 тисяч гривень.

"На неї вийшов куратор і запропонував їй закрити цей кредит і дати 2 тисячі доларів", - додав Рудницький.

Куратор сказав жінці, що вона має виїхати до Львова та купити компоненти для нібито "хлопавки", яка згодом виявилася саморобним вибуховим пристроєм.

"Розуміючи все це, вона погодилася", - наголосив Рудницький.

Зі свого боку міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко уточнив, що після скоєння злочину фігурантка у спробах втекти пройшла пішки 15 кілометрів. Це було в нічний час доби.

Теракт у Львові

Нагадаємо, 22 лютого в центрі Львова на вулиці Данилишина сталося два вибухи. Зловмисники здійснили фейковий виклик про крадіжку з магазину, а коли на місце прибули патрульні - спрацювали два вибухові пристрої.

Унаслідок теракту загинула 23-річна патрульна Вікторія Шпилько, ще 25 людей постраждали (12 залишилися в лікарнях).

Як з'ясували правоохоронці, виконавицею виявилася 33-річна мешканка Рівненської області. Її затримали через 10 годин після події в прикордонному районі Старого Самбора.

Сьогодні, 23 лютого, жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу.

Як з'ясувалося, у справі є ще одна фігурантка - мешканка Харківської області. Вона викликала поліцію, щоб заманити правоохоронців на місце, де було закладено вибухівку.

