Ціна падає: скільки зараз коштує полуниця та чи купують її українці

В Україні почали знижуватися ціни на місцеву полуницю. Оптова вартість ягоди відчутно впала, хоча на прилавках супермаркетів ситуація все одно поки що не дуже обнадійлива.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані аналітиків проєкту EastFruit.

Головне: Ціни пішли на спад : цього тижня оптова вартість садової суниці (полуниці) впала на 14% - до 170-230 гривень за кілограм.

: цього тижня оптова вартість садової суниці (полуниці) впала на 14% - до 170-230 гривень за кілограм. Що відбувається : ціни почали знижуватись, оскільки пропозиція на ринку стрімко зростає, тоді як попит покупців залишається стриманим.

: ціни почали знижуватись, оскільки пропозиція на ринку стрімко зростає, тоді як попит покупців залишається стриманим. Дорожче, ніж раніше : попри нинішній спад, ягода все одно коштує в середньому на 32% більше, ніж у травні минулого року.

: попри нинішній спад, ягода все одно коштує в середньому на 32% більше, ніж у травні минулого року. Ціни в супермаркетах : у роздрібних мережах вартість полуниці сьогодні може коливатись в межах 234-279 гривень за кілограм.

: у роздрібних мережах вартість полуниці сьогодні може коливатись в межах 234-279 гривень за кілограм. Коли чекати мінімуму: пік урожаю, а отже й інші ціни на полуницю, прогнозують уже з початку червня.

Як змінилась вартість "місцевої" полуниці

Згідно з інформацією спеціалістів (станом на 22 травня 2026 року), впродовж поточного тижня ціни на садову суницю з місцевих господарств, яку "в народі" називають просто полуниця, почали знижуватись.

Зазначається, що ще напередодні минулих вихідних фермери відмовлялися продавати тепличну ягоду дешевше ніж 200-260 гривень за кілограм.

При цьому вже на початку поточного тижня оптові ціни в Україні знизилися на 14% - до 170-230 гривень за кілограм.

Середні ціни на садову суницю - полуницю - в Україні (інфографіка: east-fruit.com)

"Попри здешевлення, станом на сьогодні ці ягоди в Україні пропонуються в середньому на 32% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року", - констатували аналітики.

Чому ціни на полуницю почали знижуватись

Експерти розповіли, що основною причиною зниження цін на полуницю можна вважати стрімке зростання пропозиції цієї ягоди від виробників із західних областей.

Уточнюється, що її оптова вартість почала зменшуватись саме тоді, коли "південні та західні області розпочали збирання з плівкових теплиць".

При цьому попит з боку покупців - "залишається стриманим".

У результаті - в умовах жорсткої конкуренції - "садівники змушені поступово знижувати ціни на наявні обсяги швидкопсувної продукції".

Коли очікується більш масовий збір полуниці

За словами фахівців, "наразі пропозиція місцевої суниці на українському ринку ще не досягла свого піку".

Повідомляється, що "більш масовий збір розпочнеться на початку наступного місяця".

Скільки коштує полуниця в різних супермаркетах

У мережі продовольчих супермаркетів "Сільпо" полуницю сьогодні можна придбати за ціною 234 гривні за кілограм.

Полуниця фермерська в "Сільпо" (скриншот: silpo.ua)

Тим часом у мережі супермаркетів VARUS за кілограм відбірної вагової полуниці віддати доведеться фактично 250 гривень (точна ціна - 249,90 грн/кг).

Полуниця відбірна вагова у VARUS (скриншот: varus.ua)

А ось у мережі "Auchan Україна" полуниця нині коштує 279 гривень за кілограм.

Полуниця в "Auchan Україна" (скриншот: auchan.zakaz.ua)

Отже, як бачимо, ціни на полуницю (або садову суницю) в Україні можуть сьогодні відрізнятись й залежать від конкретної торгової мережі - того чи іншого продуктового супермакету.