В Україні різко подорожчала цибуля: скільки коштує наприкінці квітня

15:52 30.04.2026 Чт
2 хв
На гуртових ринках запаси цибулі стрімко зменшуються
aimg Тетяна Веремєєва
В Україні різко подорожчала цибуля: скільки коштує наприкінці квітня Фото: В Україні дорожчає цибуля (freepik.com)

Ціни на цибулю в Україні підскочили вперше за останні кілька днів. Експерти пов’язують це із сезонним зменшенням запасів цього овоча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EastFruit.

Читайте також: Україну очікують два стрибки цін на продукти

Головне:

  • Перше подорожчання: Відпускні ціни на цибулю зросли вперше з лютого 2026 року.
  • Різкий стрибок: Вартість зросла на 40% за кілька днів і становить 4-9 гривень за кілограм.
  • Причини: Овоч дорожчає через виснаження складів у фермерів та високу активність оптових покупців.
  • Річна різниця: Попри поточне зростання, цибуля зараз на 68% дешевша, ніж в аналогічний період минулого року.
  • Прогноз: Експерти очікують подальшого зростання цін до появи на прилавках врожаю нового сезону.

Стрімкий злет цін

За даними аналітиків проєкту, українські виробники змогли підвищити відпускні ціни на ріпчасту цибулю вперше з початку лютого поточного року. Водночас суттєвого зростання вартості на цю продукцію в країні не спостерігалося ще з середини травня 2025 року.

Наразі українські фермери відвантажують ріпчасту цибулю за ціною не нижче 4-9 гривень за кілограм. У середньому це приблизно на 40% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Чому вартість пішла вгору

Ключові гравці ринку виділяють кілька причин поточного здорожчання:

  • виснаження запасів - у місцевих господарствах сезонно закінчуються обсяги продукції, більшість фермерів уже повністю розпродали наявний товар;
  • активність гуртовиків - оптові компанії почали активніше закуповувати овоч, що підігріває попит;
  • дефіцит якості - на ринку спостерігається обмежена пропозиція саме якісної цибулі, за яку покупці готові платити більше.

Що буде далі

Попри стрибок цін, ріпчаста цибуля в Україні все ще залишається значно дешевшою, ніж торік - різниця складає близько 68%.

Учасники ринку прогнозують, що позитивна цінова тенденція зберігатиметься і надалі. Ті оператори, які ще мають запаси якісного овоча, не поспішають із продажами, розраховуючи на ще вигідніші цінники. Ситуація може стабілізуватися лише після масового надходження на ринок цибулі нового врожаю.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку квітня в Україні подорожчала морква. Причиною стали високий попит і скорочення запасів у сховищах. Через дефіцит якісної продукції ціни зросли приблизно на 20%, хоча загалом вона все ще значно дешевша, ніж торік.

Також ми розповідали, що цього року в Україні суттєво подешевшали овочі через збільшення пропозиції після дефіциту у 2025 році. Аграрії наростили виробництво, тому ціни впали до мінімумів. Водночас інші продукти, як-от хліб, олія та гречка, навпаки дорожчають.

