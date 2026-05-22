Цена падает: сколько сейчас стоит клубника и покупают ли ее украинцы

В Украине начали снижаться цены на местную клубнику. Оптовая стоимость ягоды ощутимо упала, хотя на прилавках супермаркетов ситуация все равно пока что не очень обнадеживающая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аналитиков проекта EastFruit.

Главное: Цены пошли на спад : на этой неделе оптовая стоимость садовой земляники (клубники) упала на 14% - до 170-230 гривен за килограмм.

: на этой неделе оптовая стоимость садовой земляники (клубники) упала на 14% - до 170-230 гривен за килограмм. Что происходит : цены начали снижаться, поскольку предложение на рынке стремительно растет, тогда как спрос покупателей остается сдержанным.

: цены начали снижаться, поскольку предложение на рынке стремительно растет, тогда как спрос покупателей остается сдержанным. Дороже, чем раньше : несмотря на нынешний спад, ягода все равно стоит в среднем на 32% больше, чем в мае прошлого года.

: несмотря на нынешний спад, ягода все равно стоит в среднем на 32% больше, чем в мае прошлого года. Цены в супермаркетах : в розничных сетях стоимость клубники сегодня может колебаться в пределах 234-279 гривен за килограмм.

: в розничных сетях стоимость клубники сегодня может колебаться в пределах 234-279 гривен за килограмм. Когда ждать минимума: пик урожая, а следовательно и другие цены на клубнику, прогнозируют уже с начала июня.

Как изменилась стоимость "местной" клубники

Согласно информации специалистов (по состоянию на 22 мая 2026 года), в течение текущей недели цены на садовую землянику из местных хозяйств, которую "в народе" называют просто клубника, начали снижаться.

Отмечается, что еще накануне прошлых выходных фермеры отказывались продавать тепличную ягоду дешевле 200-260 гривен за килограмм.

При этом уже в начале текущей недели оптовые цены в Украине снизились на 14% - до 170-230 гривен за килограмм.

Средние цены на садовую землянику - клубнику - в Украине (инфографика: east-fruit.com)

"Несмотря на удешевление, по состоянию на сегодня эти ягоды в Украине предлагаются в среднем на 32% дороже, чем за аналогичный период прошлого года", - констатировали аналитики.

Почему цены на клубнику начали снижаться

Эксперты рассказали, что основной причиной снижения цен на клубнику можно считать стремительный рост предложения этой ягоды от производителей из западных областей.

Уточняется, что ее оптовая стоимость начала уменьшаться именно тогда, когда "южные и западные области начали сбор из пленочных теплиц".

При этом спрос со стороны покупателей - "остается сдержанным".

В результате - в условиях жесткой конкуренции - "садоводы вынуждены постепенно снижать цены на имеющиеся объемы скоропортящейся продукции".

Когда ожидается более массовый сбор клубники

По словам специалистов, "пока что предложение местной земляники на украинском рынке еще не достигло своего пика".

Сообщается, что "более массовый сбор начнется в начале следующего месяца".

Сколько стоит клубника в разных супермаркетах

В сети продовольственных супермаркетов "Сільпо" клубнику сегодня можно приобрести по цене 234 гривны за килограмм.

Клубника фермерская в "Сільпо" (скриншот: silpo.ua)

Между тем в сети супермаркетов VARUS за килограмм отборной весовой клубники отдать придется фактически 250 гривен (точная цена - 249,90 грн/кг).

Клубника отборная весовая в VARUS (скриншот: varus.ua)

А вот в сети "Auchan Україна" клубника сейчас стоит 279 гривен за килограмм.

Клубника в "Auchan Україна" (скриншот: auchan.zakaz.ua)

Следовательно, как видим, цены на клубнику (или садовую землянику) в Украине могут сегодня отличаться и зависят от конкретной торговой сети - того или иного продуктового супермаркета.