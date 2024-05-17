Суниця, клубніка, полуниця чи трускавка? Як правильно називати першу літню ягоду і чи є різниця

Щороку українці з нетерпінням чекають на перші по-справжньому літні ягоди - червоні, солодкі й запашні. Проте далеко не всі знають, як насправді називаються ці плоди - суниці, клубніка, полуниці чи трускавки?

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: журнал "Ягідник", "АгроВсесвіт", Good Harvest, Wikipedia, "Неправильно - правильно. Довідник з українського слововживання" Марії Волощак.

РБК-Україна (проект Styler) спробувало розібратись у термінології цієї культури й розповідає, як називаються ці ягоди з погляду ботаніки, а також які назви - найбільш популярні в українській мові.

Назва ягоди з погляду ботаніки

Рід Fragaria (суниці) охоплює різні культури, схожі одна на одну трійчастим і волосистим низькорослим листям, короткими й розгалуженими кореневищами, а також червоним (переважно) забарвленням ягід.

Вважається, що вперше рослини з роду Fragaria з'явились у Голландії в XVIII столітті. У ХІХ столітті клубнікою найчастіше називали мускатну ягоду (Fragaria moschata), а суницею - лісову ягоду (Fragaria vesca).

У ХХ столітті в Україні та Європі набув поширення американський підвид цієї рослини - суниця садова (ананасна) - Fragaria ananassa.

За словами заступника директора з наукової роботи Інституту садівництва Національної академії аграрних наук (НААН) Олександра Ярещенка, з наукової (ботанічної) точки зору, в Україні нині дійсно вирощують суницю садову (Fragaria ananassa).

"Клубніка - інший вид (Fragaria moschata), в культурі зустрічається рідко. Суниця чи земляника (та, що дрібна) - це Fragaria vesca. Культурні ж сорти називають суницею місячною або альпійською", - пояснив експерт.

Він зауважив, що "на пострадянському просторі часто суницю садову помилково називають клубнікою, бо справді існує стереотип, що суниця росте в лісі й дрібна".

Тут варто зазначити, що слово "клубніка" походить, найімовірніше, від староруського слова "клуб" - "кулястий", "округлий" - і вказує на форму ягід суниці садової. Отже, можна зробити висновок, що до української мови "клубніка" жодного відношення не має.

"Полуниця ж - це фактично синонім назви суниця садова, який зазвичай вживають в західних регіонах України”, - підсумував науковець.

"Полуниця" й "трускавка" в українській мові

Згідно зі "Словником української мови Грінченка", слово "полуниця" історично вживалось щодо суниць зелених (Fragaria collina), які попри назву мали "традиційне" червоне забарвлення.

Вважається, що слово "полуниця" може бути похідним від давньої форми "поленіти" - "яскраво горіти", "червоніти", "рум'яніти" - та пов'язане саме з яскраво-червоним кольором ягід суниць зелених.

А ось на Галичині, на Волині та на Закарпатті, суниці садові називають "трускавки".

Це слово походить від кореня "trusk" - "тріск", "хруст" - і може бути пов'язаним із хрускотом насінин на зубах при розжовуванні ягід, або ж із тріском від ламкого листя суниць.

Що радять мовознавці

Згідно з довідником, опублікованим членкинею Національної спілки журналістів й Асоціації мовців України Марією Волощак, розмовляючи українською говорити "смачна клубніка" - не правильно. Натомість варто використовувати словосполучення "смачні полуниці".

Так само неправильно казати (згідно з виданням) "лісова земляніка". Натомість краще використовувати вираз "лісові суниці".

Насамкінець, замість "трускавки" авторка радить казати саме "полуниці".