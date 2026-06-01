Ціна за місяць впала на 25%. По скільки зараз продають молоду картоплю в Україні

Ціни на молоду картоплю в Україні знизились, зараз вона в середньому коштує 48,67 грн/кг, за даними Мінфіну. Однак вартість продукту в магазинах та на ринках суттєво відрізняється.
Головне:
За даними Мінфіну, середня ціна на молоду картоплю зараз становить 48, 67 гривень за кілограм. Це майже на 25% дешевше, ніж місяць тому, коли її в середньому продавали за 64,94 гривні.
Ціни у великих торгових мережах:
Вартість картоплі у дрібних магазинах та на ринку коливається від 68 до 100 гривень за кілограм.
Ціна за 1 кг картоплі у мережі Varus (скриншот)
Зараз основними постачальниками ранньої картоплі в Україну залишаються Азербайджан, Узбекистан та інші країни Центральної Азії. Також присутні пропозиції з Ізраїлю та Європи.
"В оптовому та роздрібному сегментах структура ринку подібна: дешевший масовий сегмент формує імпортна продукція, а дорожчий сегмент представлений ранньою українською картоплею та окремими преміальними імпортними позиціями", - раніше розповів у коментарі РБК-Україна аналітик УКАБ Максим Гопка.
Вже з червня ситуація на ринку має змінитися, бо почне більше надходити вітчизняної продукції уже з відкритого ґрунту.
