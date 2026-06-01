Цена за месяц упала на 25%. По сколько сейчас продают молодой картофель в Украине

Сколько стоит молодой карфель

По данным Минфина, средняя цена на молодой картофель сейчас составляет 48, 67 гривен за килограмм. Это почти на 25% дешевле, чем месяц назад, когда его в среднем продавали за 64,94 гривны.

Цены в крупных торговых сетях:

Metro - 41,64 грн

Novus - 39,08 грн

Auchan - 25,40 грн

Megamarket - 99,14 грн

Varus - 43,90 грн

АТБ - 43,89 грн

Стоимость картофеля в мелких магазинах и на рынке колеблется от 68 до 100 гривен за килограмм.

Цена за 1 кг картофеля в сети Varus (скриншот)

Откуда везут картофель в Украину

Сейчас основными поставщиками раннего картофеля в Украину остаются Азербайджан, Узбекистан и другие страны Центральной Азии. Также присутствуют предложения из Израиля и Европы.

"В оптовом и розничном сегментах структура рынка подобная: более дешевый массовый сегмент формирует импортная продукция, а более дорогой сегмент представлен ранним украинским картофелем и отдельными премиальными импортными позициями", - ранее рассказал в комментарии РБК-Украина аналитик УКАБ Максим Гопка.

Уже с июня ситуация на рынке должна измениться, потому что начнет больше поступать отечественной продукции уже из открытого грунта.