Цена за месяц упала на 25%. По сколько сейчас продают молодой картофель в Украине

15:46 01.06.2026 Пн
2 мин
Откуда картофель на украинском рынке?
aimg Василина Копытко
Стоимость картофеля будет снижаться по мере поступления отечественного урожая (фото: Freepik)

Цены на молодой картофель в Украине снизились, сейчас она в среднем стоит 48,67 грн/кг, по данным Минфина. Однако стоимость продукта в магазинах и на рынках существенно отличается.

РБК-Украина рассказывает, сколько сейчас стоит молодой картофель.

Главное:

  • Средняя стоимость молодого картофеля по стране зафиксирована на уровне 48,67 грн/кг.
  • Ценовая политика сетей демонстрирует значительный разброс: от самых доступных 25,40 грн/кг в Auchan до почти 100 грн/кг в Megamarket.
  • Цены на стихийных рынках и в мелких магазинах держатся на высоком уровне - от 68 до 100 гривен за килограмм.

Сколько стоит молодой карфель

По данным Минфина, средняя цена на молодой картофель сейчас составляет 48, 67 гривен за килограмм. Это почти на 25% дешевле, чем месяц назад, когда его в среднем продавали за 64,94 гривны.

Цены в крупных торговых сетях:

  • Metro - 41,64 грн
  • Novus - 39,08 грн
  • Auchan - 25,40 грн
  • Megamarket - 99,14 грн
  • Varus - 43,90 грн
  • АТБ - 43,89 грн

Стоимость картофеля в мелких магазинах и на рынке колеблется от 68 до 100 гривен за килограмм.

Цена за 1 кг картофеля в сети Varus (скриншот)

Откуда везут картофель в Украину

Сейчас основными поставщиками раннего картофеля в Украину остаются Азербайджан, Узбекистан и другие страны Центральной Азии. Также присутствуют предложения из Израиля и Европы.

"В оптовом и розничном сегментах структура рынка подобная: более дешевый массовый сегмент формирует импортная продукция, а более дорогой сегмент представлен ранним украинским картофелем и отдельными премиальными импортными позициями", - ранее рассказал в комментарии РБК-Украина аналитик УКАБ Максим Гопка.

Уже с июня ситуация на рынке должна измениться, потому что начнет больше поступать отечественной продукции уже из открытого грунта.

