Ціна газу в Європі б'є рекорди. Як це впливає на Україну та чи виграє Росія

Ціни на газ в Європі зросли до рекордного рівня і перевищили 100 євро за мегават-годину (66 гривень на кубометр).

Чому так відбулося, як це впливає на опалювальний сезон в Україні і чи виграє від цього Росія читайте в матеріалі РБК-Україна .

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Причини зростання цін. Вартість газу в Європі досягла рекорду через низькі запаси, похолодання та очікування ескалації на Близькому Сході;

Вартість газу в Європі досягла рекорду через низькі запаси, похолодання та очікування ескалації на Близькому Сході; Вигода для українських експортерів. Завдяки зростанню ціни, видобувні компанії зможуть продавати свій ресурс дорожче;

Завдяки зростанню ціни, видобувні компанії зможуть продавати свій ресурс дорожче; Імпорт дорогого газу. Це можливо у січні-лютому у разі посилення обстрілів, зниження видобутку та можливості відбору ресурсу із підземних сховищ;

Це можливо у січні-лютому у разі посилення обстрілів, зниження видобутку та можливості відбору ресурсу із підземних сховищ; Переваги для Росії. Агресор отримав можливість дорожче продавати до Європи свій зріджений газ, попит на який буде залишатися високим до кінця року.

Чому зросла ціна на газ

Ціна на ф'ючерси, які торгуються на Міжнародній біржі ICE, на поставку природного газу у січні 2027 року на найбільшому у Європі газовому хабі TTF (Нідерланди) зросли до рекордного рівня – 103,9 євро за мегават-годину (станом на 30 жовтня). Це значення є найбільшим за весь час торгів і відповідає ціні газу в Україні на рівні 68,6 гривень за кубометр (з ПДВ).

Ключова причина зростання ціни на газ в Європі – це значний попит з боку європейських країн напередодні опалювального сезону 2026-2027 років, а також порівняно не високий рівень наповнення європейських підземних сховищ, який становить менше 75%.

"Цьогорічне заповнення сховищ відстає від традиційного плану Європи, у них до 1 листопада має бути не менше 80%", - коментує РБК-Україна аналітик газового ринку консалтингової компанії ExPro Михайла Свищо.

В окремі дні жовтня відбір газу із європейських сховищ перевищує обсяги закачування через зниження температури. Похолодання – це основна причина чому ціни перейшли межу 100 євро за мегават-годину, бо вартість газу й так трималися на високому рівні протягом вересня-жовтня, говорить співрозмовник.

Значення 100 євро за мегават-годину відповідає ціні газу на українському ринку на рівні 55 гривень за кубометр без ПДВ та 66 гривень з ПДВ.

Ще однією підставою для зростання ціни на газ є очікування ескалації на Близькому Сході після проведення проміжних виборів у США 3 листопада.

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"Трейдери очікують ескалації і не сподіваються на перемир'я (між Іраном з одного боку і США та Ізраїлем з іншого - ред.), тому ціни ростуть. До того ж, зберігається конкуренція між Азією та Європою за ресурс, що також пожвавлює попит на нього", - говорить Михайло Свищо.

Країни ЄС купують багато зрідженого газу, зокрема зі США та Росії (Getty Images)

Важливим фактором, чому ціна перевищила поріг 100 євро за мегават-годину стала зупинка видобутку газу на одному із родовищ у Норвегії, яка є одним із найбільших постачальників газу до ЄС.

Які вигоди для українських експортерів газу

На початку жовтня уряд дозволив приватним видобувним компаніям частину газу експортувати до ЄС. Це було зроблено, щоб вони мали можливість заробити коштів для інвестицій у видобуток та захист своєї інфраструктури.

Україна на початку жовтня дозволила обмежений експорт газу (Getty Images)

Видобувники вже уклали угоди на постачання газу до Європи на майбутні періоди за більш високими цінами, але ще не починали фізичних поставок, говорить аналітик.

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"На аукціоні 28 жовтня ціна на український газ досягла 90 євро за мегават-годину", - говорить Свищо та додає, що ці обсяги, можливо, будуть експортовані у листопаді.

Чи купує Україна дорогий газ

Зараз імпорт газу до України присутній, але в мінімальних обсягах – близько 1 млн кубометрів на добу. Ці поставки здійснюються, швидше за все, за довгостроковими договорами за цінами попередніх періодів. Також, малоймовірно, що Україні буде необхідно купувати дорогий газ у листопаді.

"Зараз у сховищах близько 16 млрд кубометрів, ми накопичили більше, ніж планувалося. Цих запасів та газу, який видобувається, буде достатньо, щоб пройти листопад і грудень без імпорту", - вважає Михайло Свища.

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Імпорт може знадобитися, наприклад, у січні-лютому. Купівля газу з Європи можлива у випадку негативного сценарію, коли обстріли суттєво знизять можливість для видобутку та відбору газу з підземних сховищ, додає співрозмовник.

Який прогноз ціни на газ

На сьогодні факторів, які б могли бути причиною зниження вартості газу у Європі немає. "Це могло би бути перемир'я на Близькому Сході, яке б відкрило постачання газу із Катару (один із найбільших постачальників зрідженого газу у світі - ред.), але поки цього не очікується", - говорить Свищо.

Катар може відвантажувати свій зріджений природний газ лише через Ормузьку протоку (Getty Images)

Також збільшити пропозицію зрідженого газу зможуть нові LNG-термінали, які будуть відкриватися у 2027 році на атлантичному узбережжі США і дозволять цій країні експортувати більше газу, в тому числі – до Європи.

Що це дає для Росії

З 1 січня наступного року в ЄС вступає в силу заборона на купівлю російського зрідженого газу. Європейські країни не планують відмовлятися від цього наміру, тому багато трейдерів будуть нарощувати закупівлю російського газу у листопаді-грудні (поки він ще є на ринку). "Перед забороною учасники ринку захочуть імпортувати більше газу з Росії", - говорить аналітик.

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Росія заробить на цій можливості і на загальному зростанні цін на газ у світі. "Навіть, якщо не буде європейського ринку, ціни на газ так само зростають в Азії, куди Росія постачає ресурс. Вони будуть заробляти більше на тих поставках, які реалізуються до країн Азії за спотовими цінами", - зазначає Михайло Свищо.

У 2026 році європейські компанії й так збільшили закупівлю російського зрідженого газу у порівнянні з 2025 роком. Трейдери купують ресурс у російських проектів, які не потрапили під санкції, наприклад, Yamal LNG, який реалізує приватна компанія "Новатек".

Російський газ постачається до терміналів у Бельгії, Нідерландах, Франції та Іспанії. "Ці країни традиційно купують зрідженого газу найбільше, бо вони мають для цього інфраструктуру (потужні LNG-термінали - ред.). Російський газ займає частину їх портфелю закупівель", - коментує співрозмовник.