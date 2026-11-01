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Цена газа в Европе бьет рекорды. Как это влияет на Украину и выигрывает ли Россия

08:00 01.11.2026 Вс
6 мин
aimg Дмитрий Сидоров
Цена газа в Европе бьет рекорды. Как это влияет на Украину и выигрывает ли Россия Фото: ГТС в Германии, федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания (Getty Images)
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Цены на газ в Европе выросли до рекордного уровня и превысили 100 евро за мегаватт-час (66 гривен на кубометр).

Почему так произошло, как это влияет на отопительный сезон в Украине и выиграет ли от этого Россия читайте в материале РБК-Украина .

Главное:

  • Причины роста цен. Стоимость газа в Европе достигла рекорда из-за низких запасов, похолодания и ожидания эскалации на Ближнем Востоке;
  • Удобство для украинских экспортеров. Благодаря росту цены добывающие компании смогут продавать свой ресурс дороже;
  • Импорт дорогостоящего газа. Это возможно в январе-феврале при усилении обстрелов, снижении добычи и возможности отбора ресурса из подземных хранилищ;
  • Достоинства для России. Агрессор получил возможность дороже продавать в Европу свой сжиженный газ, спрос на который будет оставаться высоким до конца года.

Почему выросла цена на газ

Цена на фьючерсы, торгующиеся на Международной бирже ICE, на поставку природного газа в январе 2027 года на крупнейшем в Европе газовом хабе TTF (Нидерланды) выросла до рекордного уровня – 103,9 евро за мегаватт-час (по состоянию на 30 октября). Это значение наибольшее за все время торгов и соответствует цене газа в Украине на уровне 68,6 гривен за кубометр (с НДС).

Ключевая причина роста цены на газ в Европе – это значительный спрос со стороны европейских стран в преддверии отопительного сезона 2026-2027 годов, а также сравнительно невысокий уровень наполнения европейских подземных хранилищ, который составляет менее 75%.

"В этом году заполнение хранилищ отстает от традиционного плана Европы , у них до 1 ноября должно быть не менее 80%", - комментирует РБК-Украина аналитик газового рынка консалтинговой компании ExPro Михаила Свищо.

В отдельные дни октября отбор газа из европейских хранилищ превышает объемы закачки из-за понижения температуры. Похолодание – это основная причина, почему цены перешли границу 100 евро за мегаватт-час, потому что стоимость газа и так держались на высоком уровне в течение сентября-октября, говорит собеседник.

Значение 100 евро за мегаватт-час соответствует цене газа на украинском рынке на уровне 55 гривен за кубометр без НДС и 66 гривен с НДС.

Еще одним основанием для роста цены газа является ожидание эскалации на Ближнем Востоке после проведения промежуточных выборов в США 3 ноября.

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"Трейдеры ожидают эскалации и не надеются на перемирие (между Ираном с одной стороны и США и Израилем с другой - ред.), поэтому цены растут. К тому же сохраняется конкуренция между Азией и Европой за ресурс, что также оживляет спрос на него", - говорит Михаил Свищо.

Цена газа в Европе бьет рекорды. Как это влияет на Украину и выигрывает ли Россия

Страны ЕС покупают много сжиженного газа, в том числе из США и России (Getty Images)

Важным фактором, почему цена превысила порог 100 евро за мегаватт-час, стала остановка добычи газа на одном из месторождений в Норвегии, которая является одним из крупнейших поставщиков газа в ЕС.

Какие выгоды для украинских экспортеров газа

В начале октября правительство разрешило частным добывающим компаниям часть газа экспортировать в ЕС. Это было сделано, чтобы они могли заработать средств для инвестиций в добычу и защиту своей инфраструктуры.

Цена газа в Европе бьет рекорды. Как это влияет на Украину и выигрывает ли Россия

Украина в начале октября разрешила ограниченный экспорт газа (Getty Images)

Добыватели уже заключили соглашения на поставку газа в Европу на будущие периоды по более высоким ценам, но еще не начинали физических поставок, говорит аналитик.

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"На аукционе 28 октября цена на украинский газ достигла 90 евро за мегаватт-час", - говорит Свищо и добавляет, что эти объемы, возможно, будут экспортированы в ноябре.

Покупает ли Украина дорогой газ

Сейчас импорт газа в Украину присутствует, но в минимальных объемах – около 1 млн. кубометров в сутки. Эти поставки производятся, скорее всего, по долгосрочным договорам по ценам предыдущих периодов. Также маловероятно, что Украине будет необходимо покупать дорогой газ в ноябре.

"Сейчас в хранилищах около 16 млрд кубометров, мы накопили больше, чем планировалось. Этих запасов и добываемого газа будет достаточно, чтобы пройти ноябрь и декабрь без импорта", - считает Михаил Свища.

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Импорт может потребоваться, например, в январе-феврале. Покупка газа из Европы возможна в случае негативного сценария, когда обстрелы существенно снизят возможность добычи и отбора газа из подземных хранилищ, добавляет собеседник.

Каков прогноз цены на газ

На сегодняшний день факторов, которые могли бы быть причиной снижения стоимости газа в Европе, нет. "Это могло бы быть перемирие на Ближнем Востоке, которое открыло бы поставки газа из Катара (один из крупнейших поставщиков сжиженного газа в мире - ред.), но пока этого не ожидается", - говорит Свищо.

Цена газа в Европе бьет рекорды. Как это влияет на Украину и выигрывает ли Россия

Катар может отгружать свой сжиженный природный газ только через Ормузский пролив (Getty Images)

Также увеличить предложение сжиженного газа могут новые LNG-терминалы, которые будут открываться в 2027 году на атлантическом побережье США и позволят этой стране экспортировать больше газа, в том числе – в Европу.

Что это дает для России

С 1 января будущего года в ЕС вступает в силу запрет на покупку российского сжиженного газа. Европейские страны не планируют отказываться от этого намерения, поэтому многие трейдеры будут наращивать закупку российского газа в ноябре-декабре (пока он еще на рынке). "Перед запретом участники рынка захотят импортировать больше газа из России", – говорит аналитик.

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Россия заработает на этой возможности и на всеобщем росте цен на газ в мире. "Даже если не будет европейского рынка, цены на газ так же растут в Азии, куда Россия поставляет ресурс. Они будут зарабатывать больше на тех поставках, которые реализуются в страны Азии по спотовым ценам", - отмечает Михаил Свищо.

В 2026 году европейские компании и так увеличили закупку российского сжиженного газа по сравнению с 2025 годом. Трейдеры покупают ресурс у российских проектов, не попавших под санкции, например Yamal LNG, который реализует частная компания "Новатек".

Российский газ поставляется в терминалы в Бельгии, Нидерландах, Франции и Испании. "Эти страны традиционно покупают сжиженный газ больше, потому что они имеют для этого инфраструктуру (мощные LNG-терминалы - ред.). Российский газ занимает часть их портфеля закупок", - комментирует собеседник.

Напомним, в конце октября Михаил Свищо прогнозировал, что объем экспорта газа из Украины в Европу будет составлять около 50 млн кубометров в месяц. Это небольшие объемы для страны , потребление которой составляет 30-40 млн кубометров в сутки.

В рамках переговоров между Украиной и США специальные посланники американского президента Стив Виткофф и Джаред Кушнер предлагали украинской стороне возобновить транзит российского газа в Европу , сообщало издание The New York Times. По мнению представителей Дональда Трампа, такой шаг подтолкнет Россию к завершению войны, а Украина будет получать деньги за транзит.

В середине октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила лидерам стран ЕС идею создания стратегических запасов газа на фоне опасений, что этой зимой Европа может столкнуться с дефицитом ресурса. Обычно запасы создаются частными компаниями, однако, в этом году участники рынка купили меньше газа из-за роста цены на фоне военных действий на Ближнем Востоке и блокирования Ормузского пролива.

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