США та Ізраїль готують хвилю масштабних бомбардувань Ірану, - Axios
США та Ізраїль підготували план масштабних ударів по Ірану. Під прицілом можуть опинитися керівництво, енергетичні та ядерні об'єкти, а також інфраструктура країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За даними американських та ізраїльських чиновників, нова хвиля бомбардувань може розпочатися невдовзі після проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада. Очікується, що військова операція триватиме тиждень.
У понеділок, 26 жовтня, начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю генерал Еяль Замір для узгодження спільних дій провів переговори з командувачем Центрального командування ЗС США (CENTCOM) адміралом Бредом Купером.
Переговори через посередників
Президент США Дональд Трамп у середу, 28 жовтня, в короткому інтерв’ю Axios розповів, що наразі переговори з Іраном ведуться через посередників. Водночас він зазначив, що не впевнений у їхньому успішному результаті.
Головну роль у посередницьких зусиллях відіграє Катар. Його підтримують Саудівська Аравія, Пакистан, Єгипет та Туреччина.
Axios пише, що військовий сценарій може бути скасований лише в тому випадку, якщо Вашингтон і Тегеран досягнуть домовленості в останній момент.
Нагадаємо, The Wall Street Journal повідомило, що США попередили кілька країн Перської затоки про ймовірність відновлення короткочасної війни з Іраном після проміжних виборів до Конгресу.
Зазначимо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу натякнув на можливе поновлення бойових дій проти Ірану. За його словами, Ізраїль і США отримали унікальну нагоду розгромити Іран.