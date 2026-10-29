"Північний потік" не запрацює після війни: ЄС відмовився від російського газу

Єврокомісія виключила відновлення роботи газопроводу "Північний потік" після завершення війни РФ в Україні. ЄС продовжить відмовлятися від російського газу незалежно від можливих домовленостей між Москвою та Вашингтоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

У Єврокомісії наголосили, що Європа вже знає ціну залежності від російських енергоносіїв, які Кремль використовував як інструмент політичного тиску.

"Ми надто добре знаємо приховану ціну залежності від Росії у закупівлях викопного палива. Його використовували як зброю, і ми заплатили за це ціну, тож ми про це не забуваємо", - заявила головна речниця Єврокомісії Паула Пінью.

Вона також нагадала, що саме Росія першою припинила постачання газу до Європи.

Позиція Єврокомісії відповідає курсу, озвученому президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Минулого тижня вона заявила, що санкції проти російського енергетичного сектору залишатимуться чинними, доки Москва не припинить війну.

Водночас відмова від російського газу закріплена в окремому законодавстві ЄС і не залежить лише від санкцій чи перебігу мирних переговорів.

"Чинне законодавство також не прив’язане ані до санкцій, ані до будь-яких геополітичних подій. Тож незалежно від того, що станеться, ми поступово виводимо російський газ і СПГ з європейського ринку", - заявила речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен.

Коли Європа повністю відмовиться від російського газу

Згідно з планом ЄС, імпорт російського газу мають поступово припинити до кінця 2027 року. Короткострокові контракти на постачання скрапленого природного газу (СПГ) уже припинені, а довгострокові контракти на СПГ мають завершитися до січня 2027 року.

Останній етап передбачає припинення контрактів на постачання трубопровідного газу, зокрема тих, що раніше були пов’язані з "Північним потоком". Їх планують завершити до вересня 2027 року.

Для скасування або зміни цього курсу знадобиться нова пропозиція Єврокомісії та підтримка кваліфікованої більшості держав-членів.

Чому знову заговорили про "Північний потік"

На тлі активізації переговорів щодо завершення війни з’явилися повідомлення, що США та Росія обговорюють можливість відновлення постачання російського газу до Європи, зокрема через "Північний потік", за участю американського інвестора.

За повідомленнями, сторони також розглядають інші потенційні економічні домовленості, пов’язані з активами "Лукойлу", ядерними технологіями та арктичним СПГ.

Однак у Європі виступають проти повернення до колишньої моделі енергетичної залежності від Москви.

Як відомо, "Північний потік" - 1" не працює після вибухів у вересні 2022 року, а "Північний потік - 2" так і не отримав сертифікації від німецької влади. Обидва газопроводи перебувають під обмеженнями ЄС.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну на російський трубопровідний газ припадало близько 40% імпорту газу до ЄС. У 2025 році ця частка скоротилася приблизно до 6%.