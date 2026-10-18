Віткофф і Кушнер просили Зеленського відновити транзит газу з Росії до Європи, - NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує Україні відновити транзит російського газу до Європи в межах мирної угоди. Європейські посадовці сприйняли цю ідею різко негативно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Що пропонують у Вашингтоні

Спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер піднімали це питання на переговорах з українськими та європейськими посадовцями. Зокрема, вони обговорювали його з президентом Володимиром Зеленським у Києві минулого місяця.

Американці переконують, що Україні варто розглянути відновлення роботи газопроводів, якими російський газ раніше йшов до Європи. На їхню думку, це підштовхне Росію до завершення війни, а Україна отримуватиме гроші за транзит. Крім того, в адміністрації Трампа вважають, що європейські виборці рано чи пізно захочуть дешевшої енергії.

Відновлення поставок у Вашингтоні розглядають як довгостроковий план, частину великої угоди. Вона має охопити також відносини Росії з НАТО, гарантії безпеки для України і питання територій. Частина європейських та українських посадовців очікує, що США захочуть отримати частку в прибутках від російського газу.

У Білому домі заявили, що мирна пропозиція передбачає економічні стимули і для Росії, і для України.

"Північний потік" на столі

За даними співрозмовників видання, у розмовах США і Росії згадували і підірваний газопровід "Північний потік-2". Один із джерел назвав його перезапуск у разі мирної угоди "найпростішим кроком". У Білому домі натомість запевнили, що останнім часом цю тему не обговорювали.

Хто проти

Найрішучіше проти виступає Німеччина, яка до 2022 року була найбільшим покупцем російського газу. На переговорах у Флориді минулого тижня різко заперечував радник канцлера Фрідріха Мерца з безпеки Гюнтер Заутер. У Берліні вважають, що газ із Росії лишається російським, навіть якщо його продає посередник.

"Європа, і особливо Німеччина, більше ніколи не повинна залежати від російського газу. Ми бачили, наскільки ненадійною була Росія", - сказав колишній міністр економіки Німеччини Роберт Габек.

Водночас тиск на німецьку владу зростає. Ультраправа "Альтернатива для Німеччини", яка лідирує в опитуваннях із майже 30%, закликає повернути російський газ, щоб збити інфляцію.

Які ще поступки отримує Росія

У п'ятницю Трамп вивів Росію з-під нових санкцій, ухвалених Конгресом. За тиждень до цього він зняв санкції з російського дизпалива.

Економічний посланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що "крига нарешті скресла", і анонсував нові ініціативи. За його словами, сторони обговорюють, зокрема, дата-центри на російській атомній енергії та енергетичні проєкти в Арктиці.

"Відновлення енергетичної співпраці в будь-якій формі відповідає нашим інтересам, але зараз, можливо, ще більше - інтересам самих європейців", - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Зеленський на цьому тижні в інтерв'ю FT прогнозував, що наступною угодою США з Росією після дизпалива "точно буде газ".