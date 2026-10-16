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Глава ЄК запропонувала створити "стратегічні запаси" газу в Євросоюзі, - Politico

06:51 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Глава ЄК запропонувала створити "стратегічні запаси" газу в Євросоюзі, - Politico Фото: Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
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Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн хоче, щоб лідери ЄС розглянули ідею створення стратегічних запасів газу на тлі побоювань, що континент зіткнеться з дефіцитом газу взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, запаси газу в існуючих європейських сховищах, які зазвичай поповнюються протягом року комерційними компаніями, а цього року перебувають на рекордно низькому рівні через війну в Ірані. В результаті ці підірвало ринкові стимули до поповнення запасів і блок виявився непідготовленим до зими.

Хоча дипломатичним представникам поки не було ясно, яку форму набуде ідея створення резерву, але один високопосадовець ЄС охарактеризував її як довгостроковий захід для пом'якшення наслідків майбутніх ризиків для постачання, як це вже робиться щодо нафти та нафтопродуктів.

Документи з детальним описом планів на листопад щодо перегляду системи безпеки газопостачання ЄС, з якими POLITICO ознайомилося раніше цього року, передбачають заходи щодо стимулювання компаній до більш ефективного управління кризовими ситуаціями.

Однак документи не мають прямої підтримки створення стратегічних запасів, які уряди мали б поповнювати до встановленого рівня для компенсації дефіциту поставок незалежно від ситуації на ринку.

При цьому два дипломати сказали виданню, що окрема пропозиція Єврокомісії щодо створення загальноєвропейського механізму для спільних закупівель енергоресурсів не викликала ентузіазму у лідерів ЄС.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, у липні гендиректор найбільшого європейського постачальника природного газу компанії Equinor заявляв, що Європа, швидше за все, не зможе заповнити газосховища на 80% до початку зими.

Також ми писали, що війна на Близькому Сході призвела до того, що в липні Бельгія повністю перейшла на імпорт скрапленого газу.

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