Ціни на АЗС пішли вниз. Свириденко чекає від заправок справедливих цінників

12:25 08.04.2026 Ср
Яка з мереж першою почала знижати ціни на АЗС?
aimg Костянтин Широкун
Фото: Юлія Свириденко (Getty Images)

Мережа АЗС "Укрнафта" першою відреагувала на різкий спад світових цін на нафту, та розпочала зниження цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Читайте також: Дизель вже по 97 гривень за літр: як змінилися ціни на АЗС 8 квітня

"Провела зустріч з головою правління НАК "Нафтогаз України" щодо поточної ситуації на світових ринках нафти та нафтопродуктів. Фіксуємо зниження котирувань на основних біржах, що має безпосередньо впливати на ціни на пальне в Україні", - зазначила Свириденко.

За її словами, державна мережа АЗК "Укрнафта" вже відреагувала та розпочала зниження цін. При збереженні поточної світової динаміки очікується більш суттєве зниження.

"Очікуємо аналогічної реакції від інших учасників ринку. Ринок має справедливо реагувати на зміну цінової кон’юнктури. Ситуація з наявністю палива – стабільна. У березні забезпечено рекордні за останні 5 років обсяги постачання. Аналогічна динаміка буде збережена і у квітні", - додала глава уряду.

Варто зазначити, що станом на 12:20, на "Укрнафті" А-95 коштує 69,90 грн за літр, ДП - 86,90 грн/л, а газ - 48,90 грн за літр.

Для порівняння, вчора, 7 квітня, ДП на "Укрнафті" коштувало на гривню дорожче, інші ціни поки що залишаються без змін.

Ціни на пальне в Україні

Нагадаємо, раніше в коментарі РБК-Україна директор Консалтингової групи А-95 Куюн називав умову, за якою українські АЗС можуть почати знижувати ціни на пальне.

Крім того, нещодавно в медіа з'явились тривожні прогнози про дефіцит пального у квітні. РБК-Україна розпитало паливного експерта Володимира Омельченка, чи дійсно існує така загроза.

Також раніше Антимонопольний комітет України звернувся до найбільших мереж АЗС з вимогою пояснити підвищення цін. За словами голови АМКУ Павла Кириленка, попит на бензин А-95 зріс на 40-70%, на дизель - на 60-140%.

Більше по темі:
АЗСЮлія СвириденкоЦіни на бензин