Цены на АЗС пошли вниз. Свириденко ждет от заправок справедливых ценников

12:25 08.04.2026 Ср
2 мин
Какая из сетей первой начала снижать цены на АЗС?
aimg Константин Широкун
Фото: Юлия Свириденко (Getty Images)

Сеть АЗС "Укрнафта" первой отреагировала на резкий спад мировых цен на нефть, и начала снижение цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Читайте также: Дизель уже по 97 гривен за литр: как изменились цены на АЗС 8 апреля

"Провела встречу с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" относительно текущей ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов. Фиксируем снижение котировок на основных биржах, что должно непосредственно влиять на цены на топливо в Украине", - отметила Свириденко.

По ее словам, государственная сеть АЗК "Укрнафта" уже отреагировала и начала снижение цен. При сохранении текущей мировой динамики ожидается более существенное снижение.

"Ожидаем аналогичной реакции от других участников рынка. Рынок должен справедливо реагировать на изменение ценовой конъюнктуры. Ситуация с наличием топлива - стабильная. В марте обеспечены рекордные за последние 5 лет объемы поставок. Аналогичная динамика будет сохранена и в апреле", - добавила глава правительства.

Стоит отметить, что по состоянию на 12:20, на "Укрнафте" А-95 стоит 69,90 грн за литр, ДТ - 86,90 грн/л, а газ - 48,90 грн за литр.

Для сравнения, вчера, 7 апреля, ДТ на "Укрнафте" стоило на гривну дороже, остальные цены пока остаются без изменений.

Цены на топливо в Украине

Напомним, ранее в комментарии РБК-Украина директор Консалтинговой группы А-95 Куюн называл условие, при котором украинские АЗС могут начать снижать цены на топливо.

Кроме того, недавно в медиа появились тревожные прогнозы о дефиците топлива в апреле. РБК-Украина расспросило топливного эксперта Владимира Омельченко, действительно ли существует такая угроза.

Также ранее Антимонопольный комитет Украины обратился к крупнейшим сетям АЗС с требованием объяснить повышение цен. По словам главы АМКУ Павла Кириленко, спрос на бензин А-95 вырос на 40-70%, на дизель - на 60-140%.

